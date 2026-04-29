Actualités
Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

OL Lyonnes : presque toutes les cadres au repos face à Nantes

  • par Gwendal Chabas

    • Hormis Christiane Endler, aucune des titulaires d'Arsenal ne fait le déplacement à Nantes ce mercredi (19h). OL Lyonnes présentera un visage très remodelé.

    Les supporters lyonnais vont sans doute découvrir quelques noms ce mercredi au cours du match entre OL Lyonnes et Nantes. Avec la proximité de la demi-finale de Ligue des champions retour contre Arsenal (samedi), Jonatan Giráldez a choisi de laisser quasiment toutes ses cadres au repos. Hormis Christiane Endler, aucune des titulaires de la première manche perdue à Londres (2-1) ne fait le voyage en Loire-Atlantique pour la 21e journée de D1.

    5 joueuses jamais apparues avec les pros

    On retrouve tout de même Alice Sombath, Tarciane, Damaris Egurrola, Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto. Le reste de l'effectif est composé de joueuses de la réserve, dont certaines ayant déjà évolué avec les professionnelles. Y figurent Romane Rafalski, Charline Coutel, Maïssa Fathallah, Lorna Chicha-Douvier et Camille Marmillot.

    Elles accompagneront leurs jeunes coéquipières : Sarah Rougeron, Maïwenn Olivier, Jade Derigent, Océane Moreau-Tranchant et Kélya Figueira. Parmi elles, peut-être la 201e joueuse à porter ce maillot rhodanien dans une rencontre officielle. Elle prendrait la suite de Camille Marmillot face à Dijon (4-0) la semaine dernière.

    à lire également
    France U19 : trois Lyonnaises retenues pour un stage

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    OL : Tolisso, un joyau à gérer et entretenir 08:00
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes : presque toutes les cadres au repos face à Nantes 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : des forces offensives de retour, Mangala à l'infirmerie 28/04/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Ligue 1 : le programme de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 28/04/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Rennes : plus de 40 000 billets vendus pour le choc de dimanche 28/04/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes disponible gratuitement 28/04/26
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - UJSF Rhône-Alpes : Corentin Tolisso élu sportif de l’année 2025 28/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ligue 1 : l'OL a égalé son total de points de la saison passée 28/04/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Ligue 1 : Corentin Tolisso meilleur buteur de l'OL en sortie de banc 28/04/26
    Clinton Mata lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : on sait sur quelle chaîne sera diffusé Toulouse - OL 28/04/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes : trois joueuses en séance de dédicaces ce mercredi 28/04/26
    Estéban Lepaul à Rennes
    Estéban Lepaul (Rennes) face à l’OL, attention à la menace 28/04/26
    France U19 : trois Lyonnaises retenues pour un stage 28/04/26
    Dominik Greif lors d'OL - Celta
    Ligue 1 : Dominik Greif (OL) dépassé sur les clean sheets 28/04/26
    Carles Martinez Novell durant le match de Ligue Europa de Toulouse
    Toulouse - OL : un Toulousain devrait être suspendu lors de la 33e journée 28/04/26
    Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
    Dans sa quête de Ligue des champions, l'OL avance étape par étape 28/04/26
    Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
    D1 : Nantes - OL Lyonnes, un prélude de la phase finale ? 28/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut