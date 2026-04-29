OL Lyonnes : presque toutes les cadres au repos face à Nantes

Hormis Christiane Endler, aucune des titulaires d'Arsenal ne fait le déplacement à Nantes ce mercredi (19h). OL Lyonnes présentera un visage très remodelé.

Les supporters lyonnais vont sans doute découvrir quelques noms ce mercredi au cours du match entre OL Lyonnes et Nantes. Avec la proximité de la demi-finale de Ligue des champions retour contre Arsenal (samedi), Jonatan Giráldez a choisi de laisser quasiment toutes ses cadres au repos. Hormis Christiane Endler, aucune des titulaires de la première manche perdue à Londres (2-1) ne fait le voyage en Loire-Atlantique pour la 21e journée de D1.

5 joueuses jamais apparues avec les pros

On retrouve tout de même Alice Sombath, Tarciane, Damaris Egurrola, Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto. Le reste de l'effectif est composé de joueuses de la réserve, dont certaines ayant déjà évolué avec les professionnelles. Y figurent Romane Rafalski, Charline Coutel, Maïssa Fathallah, Lorna Chicha-Douvier et Camille Marmillot.

Elles accompagneront leurs jeunes coéquipières : Sarah Rougeron, Maïwenn Olivier, Jade Derigent, Océane Moreau-Tranchant et Kélya Figueira. Parmi elles, peut-être la 201e joueuse à porter ce maillot rhodanien dans une rencontre officielle. Elle prendrait la suite de Camille Marmillot face à Dijon (4-0) la semaine dernière.