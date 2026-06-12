Mercato : l'OL Lyonnes engage la gardienne Maria Luisa Grohs

Deuxième gardienne du Bayern Munich, Maria Luisa Grohs est la première recrue officielle d'OL Lyonnes. La joueuse de 24 ans s'est engagée pour un an.

Est-ce un signe que le contrat de Teagan Micah (touchée par une commotion cérébrale) ne sera pas reconduit ? Ce vendredi, OL Lyonnes a annoncé la venue de Maria Luisa Grohs, ancienne gardienne numéro 2 au Bayern Munich. Née à Münster, en Allemagne, cette dernière arrivait en fin de contrat avec son premier club professionnel. Elle a signé en faveur des championnes de France en titre jusqu'en juin 2027.

La footballeuse de 24 ans n'a pas eu une carrière linéaire. Si elle fait ses débuts chez les grandes à 19 ans en 2021, elle a attendu 2022-2023 pour être la titulaire. Un rôle qu'elle a occupé jusqu'en novembre 2024. Elle révèle que les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur maligne, ce qui la force à mettre sa carrière sur pause pendant deux mois, jusqu'en janvier 2025. Suite aux traitements et interventions qui furent couronnés de succès, elle a en effet repris l'entraînement au début de l'année 2025.

Cinq championnats et 63 matchs avec le Bayern Munich en 7 ans

Après sept années passées en Bavière, celle que l'on appelle aussi Mala a remporté cinq fois la Bundesliga. Au total, elle aura disputé 63 matchs sous les couleurs munichoises. La joueuse d’1m80 est aussi internationale allemande avec les U23.

Dans le Rhône, elle sera, au moins dans un premier temps, la doublure de Christiane Endler. Rappelons que la Chilienne a encore un bail d'un an avec les finalistes de la dernière Ligue des champions. Idem pour Féerine Belhadj, qui devrait rester la numéro 3, d'autant plus que Lou Marchal est partie. Le chantier dans les cages reviendra donc sur la table l'été prochain. Voilà donc le premier mouvement d'un été qui devrait être assez calme à OL Lyonnes.