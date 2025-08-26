L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1)

Ce mardi, au campus Adidas, lieu de son stage, l’OL Lyonnes affrontait le Bayern Munich. Un amical plus musclé que les précédents mais dans lequel les Lyonnaises sont sorties vainqueures (4-1).

Dans un peu plus d’une semaine et demie, l’OL Lyonnes remettra sa couronne en jeu. Sacrées championnes de France pour la 18e fois mi-mai, les Fenottes retrouvent la Première Ligue le dimanche 7 septembre face à l’OM. En attendant ce duel des Olympiques, les filles de Jonatan Giraldez continuent leur préparation estivale. Elle se tient depuis samedi en Allemagne avec un stage d’un semaine. Après trois jours d’entraînement, elles ont pu retrouver un semblant de compétition avec un quatrième amical cet été. Comme lors des trois premières sorties, la rencontre contre le Bayern Munich s’est terminée avec une victoire lyonnaise (4-1). Seulement, ce fut un peu plus poussif du côté du campus Adidas et fort logiquement.

Un match musclé

Le club munichois est une formation qui compte à travers l’Europe et les qualités sont là. Ce rendez-vous était l’occasion pour les Lyonnaises de retrouver Vanessa Gilles, qui a livré un duel contre sa grande copine Ada Hegerberg, titulaire à la pointe de l’attaque. Mais il n’y avait pas d’amies ce mardi après-midi dans une rencontre où l’impact a été très présent. Ce n’est certainement pas pour déplaire à Jonatan Giraldez. Le coach espagnol voulait que l’OL Lyonnes monte en puissance et il a été servi. Sans trois grosses parades de Grohs en dix minutes, les Fenottes auraient rapidement pris l’avantage dans ce match. Mais dans une première mi-temps assez cadenassée et sans occasions dans le jeu, c’est sur coup de pied arrêté qu’est venu l’ouverture du score de Wendie Renard (1-0, 39e).

Brand a fait du bien

De retour dans le onze titulaire après avoir été ménagée jeudi dernier, la capitaine a joué pendant trois quart du match après une première vague de changements à l’heure de jeu. Le Bayern venait tout juste d’égaliser par Oberdorf suite à un cafouillage dans la surface (1-1, 59e). Finalement, tout s’est accéléré en fin de match avec notamment la percussion de Jule Brand. L’Allemande, de retour au pays, a provoqué un penalty transformé par Diani, avant d’offrir le 4-1 à Katoto dans le temps additionnel. Entretemps, Liana Joseph a poursuivi sa bonne préparation avec un troisième but en prenant toute la défense de vitesse dont la gardienne. Tout n’a pas été parfait ce mardi, mais c’est une nouvelle victoire.