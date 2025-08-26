L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1)

Ce mardi, au campus Adidas, lieu de son stage, l’OL Lyonnes affrontait le Bayern Munich. Un amical plus musclé que les précédents mais dans lequel les Lyonnaises sont sorties vainqueures (4-1).
Dans un peu plus d’une semaine et demie, l’OL Lyonnes remettra sa couronne en jeu. Sacrées championnes de France pour la 18e fois mi-mai, les Fenottes retrouvent la Première Ligue le dimanche 7 septembre face à l’OM. En attendant ce duel des Olympiques, les filles de Jonatan Giraldez continuent leur préparation estivale. Elle se tient depuis samedi en Allemagne avec un stage d’un semaine. Après trois jours d’entraînement, elles ont pu retrouver un semblant de compétition avec un quatrième amical cet été. Comme lors des trois premières sorties, la rencontre contre le Bayern Munich s’est terminée avec une victoire lyonnaise (4-1). Seulement, ce fut un peu plus poussif du côté du campus Adidas et fort logiquement.
Un match musclé
Le club munichois est une formation qui compte à travers l’Europe et les qualités sont là. Ce rendez-vous était l’occasion pour les Lyonnaises de retrouver Vanessa Gilles, qui a livré un duel contre sa grande copine Ada Hegerberg, titulaire à la pointe de l’attaque. Mais il n’y avait pas d’amies ce mardi après-midi dans une rencontre où l’impact a été très présent. Ce n’est certainement pas pour déplaire à Jonatan Giraldez. Le coach espagnol voulait que l’OL Lyonnes monte en puissance et il a été servi. Sans trois grosses parades de Grohs en dix minutes, les Fenottes auraient rapidement pris l’avantage dans ce match. Mais dans une première mi-temps assez cadenassée et sans occasions dans le jeu, c’est sur coup de pied arrêté qu’est venu l’ouverture du score de Wendie Renard (1-0, 39e).
Brand a fait du bien
De retour dans le onze titulaire après avoir été ménagée jeudi dernier, la capitaine a joué pendant trois quart du match après une première vague de changements à l’heure de jeu. Le Bayern venait tout juste d’égaliser par Oberdorf suite à un cafouillage dans la surface (1-1, 59e). Finalement, tout s’est accéléré en fin de match avec notamment la percussion de Jule Brand. L’Allemande, de retour au pays, a provoqué un penalty transformé par Diani, avant d’offrir le 4-1 à Katoto dans le temps additionnel. Entretemps, Liana Joseph a poursuivi sa bonne préparation avec un troisième but en prenant toute la défense de vitesse dont la gardienne. Tout n’a pas été parfait ce mardi, mais c’est une nouvelle victoire.
Le résultat est flatteur mais la victoire est méritée, les joueuses se sont bien dépensées, bravo et à dimanche.
Bien d'accord. Les deux derniers buts sont assez anecdotiques, j'ai trouvé les rentrées de Katoto et Diani bien timides. Brand a, pour le coup, amené beaucoup d'impact et de justesse, ce qui manque à Chawinga, qui excelle dans l'impact, mais pêche en terme de justesse. Ada a presque la "malchance" d'évoluer avec peut-être nos moins bonnes ailières, elle bénéficie de peu de bons ballons à finir, contrairement à Katoto qui reprend un centre parfait de Brand.
Première période très intéressante en terme de pressing, d'intensité, et de jeu dans sa globalité. Dommage que Grohs fasse plusieurs arrêts de grande classe. Une deuxième période un peu plus décousue, notamment du aux changements, à la fatigue générale j'imagine. On finit le match d'une bonne manière et avec la victoire.
Effectivement, Ada mérite des ailières de grande qualité... mais ce n'est pas en match de préparation que le coach va mettre le 11 le plus performant dès l'entame.
Question énergie et justesse technique, sur 90 mn. face à des top 8 de WCL ce sera notre banc qui fera la différence... d'où la volonté du coach d'avoir des joueuses polyvalentes.
Les automatismes vont être rapidement acquis et travaillés de septembre à mai... les places vont être chères, et les baisses de régime de l'une ou l'autre, ou d'une ligne complète, seront vite compensées😜
La qualité technique est présente dans tous les pieds, les mouvements aussi, la vitesse d'exécution aussi, la coordination entre les lignes est déjà visible sur 45 mn... pas mal après autant de changements !
Sur le but de Katoto j'ai bien aimé le commentaire de Timothée Pirron : but d'une courte tête de Marie-Antoinette.
Il a revisité l'histoire de France en fin de match !
👍🤣
Oui score flatteur, à la vue de la seconde période en tout cas car je ne pas trop suivi la première.
Les allemandes auront été très bonnes au pressing, l'OL aura passé une grande majorité de cette deuxième mi-temps dans leurs 30 mètres, avec quelques rares incursions dans la partie adverse.
Suffisant en tout cas pour provoquer un péno, marqué par Kadi, et surtout de voir Liana dribbler la gardienne allemande à la moitié du terrain pour s'en aller marquer dans le but vide, tout en se débarrassant d'une adversaire.
Et ça juste après s'être créer une belle occasion avec un tir trop écrasé pour espérer marquer.
J'ai bien aimé la rentrée de Jule aussi, de toute façon je la trouve toujours bien lol
Mais belle défense de nos lyonnaises, et que dire de Liana qui confirme encore un peu plus qu'elle mérite sa place dans cette équipe de stars.
A quand de matchs amicaux contre les anglaises ou espagnoles-?
La sélection nationale allemande c'est pas mal mais les clubs allemands sont un peu à la traine-
Ce Bayern est un outsider pour l'Europe. Equipe assez cohérente. C'est un bon test. La différence avec l'OL est qu'elles n'ont pas l'effectif de l'OL. Le banc de l'OL a fini par faire la différence.
Le style de jeu très énergivore de Giraldez va demander ça, de toute façon. Qu'importe qui commencera, et qui finira, la décision ne viendra pas forcément du 11 aligné d'entrée. Lorsque l'on voit les kilomètres parcourus par les 3 de devant en 1e période, y compris Melchie, on comprend pourquoi il n'y a plus beaucoup de gaz en deuxième période.
On a quand même manqué un peu de maîtrise en deuxième période après ce but gag. Mais on ne rencontrait pas une vulgaire équipe d'APL. Ce Bayern fera, comme chaque saison, un quart ou une demie d'UWCL.
Lena Oberdorf n 'est ce pas la petite amie de Sofie Svava???
L'une est allemande et l'autre danoise, donc je ne pense pas 😉
Ah excuse, j'avais lu sa soeur ! lol
Je voulais juste revenir sur le 1er but, celui de Wendie.
Comment Lolo Bonnidée a-t-il pu avoir l'idée stupide de ce passer d'une buteuse, grande par sa taille, souvent à l'affût (et décisive) dans la surface sur chaque cpa, ou 2ème ballon centré... dans des matchs fermés elle fait souvent la différence sur ce type d'action...
Aujourd'hui, sur un super centre de Becho, elle marque... face à des Allemandes en plus... gros clin d'œil 😜
C'est ça être "renard de surface" non ? 😀
C'est pour qu'on se demande pas pourquoi c'est Karchaoui qui tire les penos que Bonadei n'a pas pris Renard
C'est pour moi le clin d'œil ? Tu sais ce que je pense d'elle , quand on domine elle n'a plus qu'à apporter sa taille dans la surface pour son habituel coup de tête ou un but de renard des surfaces . Après quand on est dominé comme l'avait fait le Brésil en CDM ou Arsenal , là on voit son réel registre à défendre . Sa taille lui donne encore une espérance de vie dans le football pas sa vitesse ............
Plus le jeu ira vite allié avec des techniciennes et le public répondra....