Avant Bayern - OL Lyonnes, Joseph a les crocs

Ce mardi, l’OL Lyonnes dispute son quatrième amical de l’été avec une adversité plus importante face au Bayern Munich. L’occasion pour Liana Joseph de continuer à séduire Jonatan Giraldez pour s’inscrire dans la rotation.

Depuis quatre jours, l’OL Lyonnes a posé ses valises dans le très technologique campus Adidas du côté de Herzogenaurach. Un lieu dépaysant dans lequel les Fenottes n’ont pas chômé avec des séances quotidiennes, mais toujours dans la bonne humeur. C’est d’ailleurs ce qui ressort depuis un moment au rythme des retours des différentes internationales. Malgré la concurrence qui risque de faire rage, le groupe vit bien et même très bien. Forcément, tout cela est plus facile quand la compétition n’a pas encore commencé et que la frustration d’un temps de jeu réduit n’a pas encore pris possession des déçues. Mais depuis un mois, Jonatan Giráldez tente de concerner tout son groupe.

Enfin la saison de la révélation ?

Avec le retour de toutes les internationales, l’effectif est porté à 28 joueuses du côté de l’Allemagne. Parmi elles, Liana Joseph qui s’illustre depuis le début de la préparation. À 19 ans, l’attaquante est-elle enfin lancée ? Cela ne reste que des amicaux, mais avec deux buts en trois matchs, la native de Bondy a saisi la chance laissée par son coach. "Sur les trois matchs de préparation, il m’a mis titulaire à chaque fois. Ça me donne confiance en moi et je veux lui prouver qu’il peut continuer à me faire confiance pour avoir du temps de jeu sur les prochains matchs."

Après le Servette FC, Nuremberg et London City, l’OL Lyonnes augmente le curseur avec le Bayern Munich ce mardi (15h) et les retrouvailles avec Vanessa Gilles. Joseph enchaînera-t-elle une quatrième titularisation de suite ? Giraldez veut profiter du stage pour voir certaines joueuses accumuler encore plus de temps de jeu, mais avec toutes les internationales de retour, il va falloir jouer des coudes pour la jeune attaquante. "J’ai envie de me faire une place dans ce groupe", assure-t-elle.

Une polyvalence qui compte ?

Prêtée sur les six derniers mois à Strasbourg, Liana Joseph a pu goûter au monde professionnel de façon plus assidue. Pour en comprendre les rouages, mais aussi les exigences. C’est une joueuse différente qui a fait son retour à Décines cet été avec de l’ambition. Si elle est épargnée par les blessures, qui ont freiné sa progression depuis ses débuts en pros il y a deux ans, la Francilienne pourrait se faire une place dans la rotation.

Car elle a pour elle de pouvoir jouer en pointe comme face au Servette ou sur un côté lors du "Kangico". Une polyvalence qui plait à son coach. "Elle a la mentalité pour progresser. Elle peut jouer à deux postes et elle a montré qu’elle pouvait avoir un apport défensif sur un côté", avait noté Giraldez jeudi dernier. Suffisant pour dépasser les 82 minutes de jeu cumulées sur les deux dernières saisons ? La bataille risque de faire rage offensivement.