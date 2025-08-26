d'heure en heure
L'OL en tête de la L1 avant l'OM ! 25/08/25
- undeuxtrois Avant Bayern - OL Lyonnes, Joseph a les crocsJe pense que cette saison, elle peut se faire une place dans la rotation sur un côté. Avec Ada, Katoto, et Chawinga qui peuvent évoluer dans l'axe (sans compter Dumornay…
- JUNi DU 36 Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGLe sujet est complexe, de toute façon on va être forcément perdant sportivement. Ça soule à force toutes ces années de galère financière qui en finissent pas, tout ça à…
- OLVictory Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGJUNi DU 36 : Tu sais, la cour régionale des comptes elle-même a déclaré que l’impact sur les comptes publics était globalement positif. Et puis, le quartier est bien plus…
- OLVictory Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGj.f.ol Le prix du terrain, c'est comme le prix d'un joueur, suivant l'endroit où on se place c'est toujours trop cher ET pas assez cher. Le "pauvre" paysan éleveur de…
- JUNi DU 36 Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGOL-Victory Toi tu parles que du quartier mais Decines ce n'est pas que cet endroit et le stade, et puis ça fait parti de la métropole, donc la taxe foncière…
- OLVictory Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGJe suis dubitatif sur la capacité de vendre Mikau et d'engager deux avant-centres, un titulaire efficace rapidement et un remplaçant crédible à une semaine de la fin du mercato. Si…
- OLVictory Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGSalut olgoneforever Ah non là, c'est sûr, c'est une très mauvaise image qu'ils donnent. Mais ça peut nous servir, car ils seront très motivés pour récupérer l'argent et montrer à…
- j.f.ol Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG👍olv La connerie majeure a été la perte de 10 année pour cette construction Parfois, les projets sont hors sol et il faut les dénoncer et s'y opposer mais celui…
- Rockaddict François Letexier au sifflet d’OL - OMD'un autre côté, j'espère que Mikautadze sera encore présent, vu les rumeurs sur un possible transfert. C'est plus important.
- OLVictory Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGIl fallait voir le quartier avant le stade, c'était dégueulasse avec un centre commercial miteux où survivait un vieux kebab et un bureau de tabac qui se faisait braquer deux…
- manu Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGC'est bien pour ça que je dis qu'il faut vendre Fofana...car non seulement tu récupères que 20M si tu vends Mikautatze (donc il faut encore au moins 2 belles ventes),…
- Monark pour Ziolkowski à l’OL ! Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGDans ce contexte , même les 3 M€ pour mon prodige polonais ne vont pas être simples à trouver.😩🥲
- Monark pour Ziolkowski à l’OL ! Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGJe ne sais pas quel crédit accorder à l’info sortie par ouest France, mais si elle s’avère exacte, cela signifie que le club ( gouvernance et staff) préfère sacrifier Georges…
- olgoneforever Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGOLV.... Salut...Tu as raison sur Ares ! ...Finalement de ma place d'abonné je ne vois pas bien !!! Ala fois sur ce coup là pas sûr que Ares ait démontré…
- JUNi DU 36 Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCGEt négatif pour beaucoup d'habitants, faut pas oublier qu'une grande majorité s'en foutent complètement du foot.