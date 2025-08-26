Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OL s’active sur plusieurs dossiers. Des renforts offensifs sont la priorité, même si la CAN à la fin de l’année pousse une réflexion défensive.

Ce mardi, les joueurs de l’OL font leur retour à l’entraînement avec une séance ouverte au public depuis 10h. Paulo Fonseca et son staff veulent surfer sur la bonne dynamique de cet été pour préparer au mieux le premier rendez-vous important de cette saison avec la réception de l’OM dimanche (20h45). Une préparation qui est forcément impactée par la dernière ligne droite du mercato avec une fin programmée le 1er septembre à 20h. Que ce soit sur le terrain ou en coulisses, la semaine s’annonce logiquement chargée. Tous les regards sont rivés sur la situation de Malick Fofana, mais le Belge n’est pas le seul dossier à gérer à Décines. Dans le sens des départs, d’autres mouvements sont espérés pour pouvoir bouger dans l’autre sens avec des arrivées.

Pas la priorité numéro 1 dans cette fin de mercato

Ces dernières heures, il est notamment question de l’arrivée en prêt de Facundo Buonanotte pour occuper le couloir droit de l’attaque. Un dossier qui reste à la merci du bon vouloir de Brighton de laisser partir l’Argentin en Ligue 1 plutôt qu’en Premier League. Le secteur offensif est la priorité de cette fin de mercato à l’OL, mais la cellule de recrutement tente aussi d’avoir un coup d’avance. À la fin décembre - début janvier, la formation rhodanienne devra se passer de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, qui devraient très logiquement être retenus pour la CAN.

Avec le nouveau format et une finale le 18 janvier, l’impact de la compétition pourrait être moindre que lors des dernières éditions. Toutefois, l’OL va perdre sa charnière titulaire et l’idée d’une recrue a germé dans l’esprit des dirigeants lyonnais. Pour cette fin d’été ou à compter du 1er janvier, suivant si le manque est trop criant ou non. En l’absence de Mata et Niakhaté, l’OL a comme solution de rechange Ruben Kluivert et Téo Barisic. Cela fait assez maigre. Mais dans l’ordre des priorités de cette dernière ligne droite estivale, c’est avant tout devant que le club regarde.