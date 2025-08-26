Mercato : l'OL garde un intéressement sur Halifa

Islam Halifa s'est engagé avec le Red Star dimanche soir. L'OL garde un intéressement de 40 % sur un futur transfert du joueur.

Il faisait partie des joueurs prêtés chez le voisin belge du RWDM Brussels, avec Achraf Laaziri notamment. Une saison faste qui n'a, en revanche, pas permis à Islam Halifa d'attirer l'attention de Paulo Fonseca avec les "grands" cet été. En découvrant la deuxième division belge durant une année, retourner en Nationale 3 ne lui aurait pas vraiment permis de passer un cap. Si aucune information liée à son transfert n'avait été donnée, la direction lyonnaise et du Red Star semblent avoir trouvé un consensus aujourd'hui.

Un intéressement de 40 % sur un futur transfert

Islam Halifa portera bien le maillot du club audonien la saison prochaine. Le milieu défensif avait d'ailleurs été officialisé par le club dimanche. Le jeune joueur de 20 ans tente l'aventure en Ligue 2 afin de lancer définitivement sa carrière. L'occasion pour l'OL de garder un intéressement de 40 % sur un futur transfert d'Islam Halifa. Le nouveau numéro 19 du Red Star pourrait faire ses débuts ce vendredi face à Annecy, au stade Bauer.