Islam Halifa, capitaine de la réserve de l'OL contre Clermont
Islam Halifa, capitaine de la réserve de l’OL contre Clermont (crédit : David Hernandez)

Mercato : Halifa quitte l’OL pour le Red Star

  • par David Hernandez

    • Barré par la concurrence au milieu et souhaitant évoluer dans une division supérieure à la N3, Islam Halifa quitte l’OL. Le milieu s’est engagé avec le Red Star en Ligue 2.

    Le bonheur aurait pu être dans le prêt pour Islam Halifa. D’ailleurs, son passage au RWDM Brussels la saison passée a été une franche réussite, au même titre que celui d’Achraf Laaziri. L’expérience belge leur avait permis de goûter au monde professionnel avec de la deuxième division, au point de devenir des rouages essentiels du club appartenant à Eagle Football. De retour à l’OL cet été, ils n’ont malheureusement pas réussi à faire fructifier ce prêt. Non conviés à la préparation estivale par Paulo Fonseca, leur avenir allait forcément s’inscrire loin de Lyon, un retour en National 3 n’entrant pas vraiment dans les plans. En attendant de savoir ce que fera Laaziri, Halifa a trouvé une porte de sortie dans cette fin de mercato.

    Une indemnité de transfert ou un pourcentage à la revente ?

    Le vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 va découvrir la Ligue 2 à compter du week-end prochain. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OL, Islam Halifa vient de s’engager avec le Red Star. Aucune information n’a été donnée sur la durée du contrat, ni d’une potentielle indemnité de transfert. Néanmoins, le club francilien a officialisé l’arrivée du milieu qui portera le 19 au stade Bauer. Le Red Star tient d’ailleurs "à saluer l’Olympique lyonnais pour la qualité des échanges et l’esprit constructif qui a accompagné ce transfert."

    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    Une succession d’hommages lors d’OL - Metz (3-0)

