OL - Mercato : Kumbedi sur le départ ?

À la recherche de dernières liquidités dans cette fin de mercato, l’OL sait qu’il sera attaqué sur certains dossiers comme Malick Fofana. Saël Kumbedi peut-il également plier bagages d'ici au 1er septembre ?

On dit souvent que les dernières 24h d’un mercato sont le jour le plus long, mais à l’OL, c’est bien cette dernière semaine de la fenêtre estivale qui s’annonce à rallonge. Les deux premières sorties de l’OL ont donné de l’espoir et des ambitions chez les supporters lyonnais. Seulement, le château de cartes qui semble assez solide pourrait bien tanguer d’ici au 1er septembre. Matthieu Louis-Jean n’a d’ailleurs pas fait semblant samedi soir au sortir de la rencontre contre Metz. Dans cette dernière ligne droite, le club veut se renforcer offensivement, mais sait aussi qu’il va se faire attaquer sur Malick Fofana. Toutefois, le directeur technique a aussi concédé que le départ du Belge n’était pas forcément quelque chose d’actée et que d’autres joueurs pouvaient être amenés à partir, et donc plus de flexibilité pour l’OL de garder l’ailier.

Pas d'accord avec le joueur encore

Avait-il déjà des informations sur certains dossiers ? Peut-être bien, car d’après Foot Mercato, un dossier de vente serait bien avancé en coulisses. Remplaçant samedi soir, Saël Kumbedi pourrait bien plier bagage dans les prochains jours. L’OL et Wolfsburg seraient proche de trouver un accord sur la base d’un transfert du jeune latéral. Une offre de 7 millions d’euros ainsi que deux de bonus pourrait bien être acceptée par la direction rhodanienne, qui aurait repoussé les avances du LOSC. Ne reste plus qu’à s’entendre avec l’international Espoirs, chose qui n’est pas encore le cas.