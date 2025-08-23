Actualités
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

Louis-Jean : "Le mercato de l'OL n'est pas encore fini"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Vainqueur du FC Metz (3-0) ce samedi, l'OL a parfaitement entamé sa saison en Ligue 1. Il ne lui reste plus qu'à passer cette dernière semaine de mercato sans encombre pour vivre un été que peu de personnes n'osaient imaginer.

    Une victoire à Lens et une victoire contre Metz. Ce début de saison de l'OL est réussi et valide aussi les orientations de recrutement...

    Matthieu Louis-Jean : Bien sûr, on est très contents du collectif. On a voulu travailler aussi sur la cohésion, sur la mentalité. Les joueurs qui sont arrivés se sont intégrés très vite. On l'a vu avec Tyler (Morton), qui est là depuis quelques semaines et est déjà complètement assimilé au projet de jeu du coach. Et les entrants, pareil, font le job. On a vu ce (samedi) soir Pavel (Sulc), qui a fait une passe décisive, et Adam (Karabec) qui a marqué. Donc, on est contents des arrivées, mais aussi contents de la base de joueurs qui sont restés aussi. Parce que voilà, on est dans la continuité. On est très satisfaits de ce qu'il se passe sur le terrain.

    Ce (samedi) soir encore, Malick Fofana a été le facteur X. Il faut impérativement le garder ?

    Malick est un très très très bon joueur. Donc voilà, on est contents qu'il soit chez nous.

    "L'idée est de se positionner sur un joueur offensif"

    On va être dans la dernière semaine du mercato. Est-ce qu'il faut s'attendre à des mouvements entrants ou sortants à l'OL ?

    Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas fini notre mercato, ça clairement, que ce soit dans les entrées ou les sorties. Donc voilà, ça va être une longue semaine, la semaine prochaine. Et ce qu'on veut, c'est avoir l'équipe la plus compétitive pour jouer deux, trois compétitions cette saison. Et que Paulo ait l'équipe la plus compétitive possible.

    Offensivement, on sait qu'il faut recruter. Mais y a-t-il une position prioritaire par rapport à une autre ?

    Non, je l'ai déjà dit précédemment, on va sûrement se positionner sur un joueur offensif encore. Je pense que pour jouer trois compétitions cette saison, il nous faudra encore au moins un joueur offensif. On verra comment le marché se positionne. Mais en tout cas, oui, on sera actifs sur un poste offensif. Hors vente.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Auvoren - dim 24 Août 25 à 0 h 25

      La vraie annonce de MLJ :

      " on va sûrement se positionner sur un joueur offensif encore. Je pense que pour jouer trois compétitions cette saison, il nous faudra encore au moins un joueur offensif. On verra comment le marché se positionne. Mais en tout cas, oui, on sera actifs sur un poste offensif. Hors vente."

      C'est le "hors vente" qui compte, là ! On va donc allez chercher un offensif, même si on ne vend pas ! Et ça, c'est nouveau par rapport à ce qui circulait jusque là !

      Signaler

    Derniers commentaires
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
