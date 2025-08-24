Après cinq minutes à Lens, Adam Karabec a joué pendant un gros quart d'heure samedi face à Metz. Le Tchèque en a profité pour inscrire son premier but avec l'OL.

Comment vous vous sentez après ce premier match à domicile et ce premier but avec l'OL ?

Adam Karabec : C'est un parfait début. Oui, bien sûr, le mot qui peut prédominer est "parfait". C'était ma première à domicile, donc c'était de bons débuts. Difficile de faire vraiment mieux, donc je suis heureux pour ça.

Vous avez redécouvert le Parc OL. Comment était l'atmosphère ce (samedi) soir ?

L'atmosphère était incroyable. Les fans étaient fous, alors bien sûr, c'est réellement bien de jouer devant des fans comme ça.

"Tout est plus rapide, plus physique de ce que j'ai connu avant"

Que pensez-vous de votre équipe ?

Je pense que nous sommes assez forts. Nous venons de jouer deux matchs et de les gagner, donc je pense que tout fonctionne très bien. Bien entendu, nous pouvons faire des choses mieux, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on fait est bien.

Quel a été le plus grand défi pour vous depuis votre arrivée ici ?

Je pense que la qualité de l'équipe, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Il y a de très bons joueurs, tout est très rapide, très physique, donc pour moi, c'est de s'adapter rapidement, car c'est très différent de ce dont j'étais habitué auparavant.