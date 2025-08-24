Actualités
Adam Karabec lors d'OL - Metz
Adam Karabec lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Karabec après OL - Metz (3-0) : "L'atmosphère au stade était incroyable"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après cinq minutes à Lens, Adam Karabec a joué pendant un gros quart d'heure samedi face à Metz. Le Tchèque en a profité pour inscrire son premier but avec l'OL.

    Comment vous vous sentez après ce premier match à domicile et ce premier but avec l'OL ?

    Adam Karabec : C'est un parfait début. Oui, bien sûr, le mot qui peut prédominer est "parfait". C'était ma première à domicile, donc c'était de bons débuts. Difficile de faire vraiment mieux, donc je suis heureux pour ça.

    Vous avez redécouvert le Parc OL. Comment était l'atmosphère ce (samedi) soir ?

    L'atmosphère était incroyable. Les fans étaient fous, alors bien sûr, c'est réellement bien de jouer devant des fans comme ça.

    "Tout est plus rapide, plus physique de ce que j'ai connu avant"

    Que pensez-vous de votre équipe ?

    Je pense que nous sommes assez forts. Nous venons de jouer deux matchs et de les gagner, donc je pense que tout fonctionne très bien. Bien entendu, nous pouvons faire des choses mieux, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on fait est bien.

    Quel a été le plus grand défi pour vous depuis votre arrivée ici ?

    Je pense que la qualité de l'équipe, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Il y a de très bons joueurs, tout est très rapide, très physique, donc pour moi, c'est de s'adapter rapidement, car c'est très différent de ce dont j'étais habitué auparavant.

    à lire également
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    OL - Metz brièvement interrompu à cause d’insultes envers Textor
    3 commentaires
    1. Olympien First
      Olympien First - dim 24 Août 25 à 7 h 46

      Je persiste à miser sur ce joueur qui m'a bien plu sur ce quart d'heure de jeu. Et en plus il est lucide et semble vraiment motivé pour s'adapter et progresser.

      Bonne chance à lui!

      Signaler
    2. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - dim 24 Août 25 à 8 h 31

      «  l atmosphère était incroyable » .
      Attends mon grand, t ‘as rien vu avant le week-end prochain.
      🔴🔵💪

      Signaler
    3. Avatar
      brad - dim 24 Août 25 à 8 h 47

      Bonne petite impression sur lui pour dix minutes , il fait la déviation de la tête et suit le ballon pour son but , rien à redire !
      On me dit que Sulc ce n'est pas sa place...OK , mais ne pas faire une seul interception dans le match comme l'a fait Merah et Karabec dès lors entrées montre qu'il ne s'engage pas et la vitesse n'est pas son fort tout du moins le coup de rein , il ne s'est pas fait taclé une seule fois , c'est dire le danger qu'il a représenté pour les défenseurs messins.
      Il y a la victoire , sa passe décisive mais dans des gros matchs on ne pourra pas jouer a 10 / demi , faut qu'il se réveille....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    OL - Metz brièvement interrompu à cause d’insultes envers Textor 08:45
    Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
    OL - Metz (3-0) : tout le monde en pince pour "Magic" Fofana 08:00
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    Karabec après OL - Metz (3-0) : "L'atmosphère au stade était incroyable" 07:30
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Louis-Jean : "Le mercato de l'OL n'est pas encore fini" 00:07
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL - Metz (3-0) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir 23/08/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    L’OL fait le métier face au FC Metz et prend la tête 23/08/25
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires 23/08/25
    Les supporters du FC Metz
    En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner 23/08/25
    d'heure en heure
    Le match de National 3 entre la réserve de l'OL et Bourgoin
    La réserve de l'OL lance sa saison face à Bourgoin ce samedi (18h) 23/08/25
    Tyler Morton avec Liverpool
    OL : Tyler Morton dévoile ses idoles de jeunesse 23/08/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Metz : enchaîner trois victoires sans concéder de but en L1 23/08/25
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : 28 joueuses pour un stage sous le signe du travail 23/08/25
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    Mikautadze et l’attaque de l'OL sous la vigilance de Metz 23/08/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à plus de coulisses 23/08/25
    Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l'OL
    Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham 23/08/25
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly finalement bien du voyage 23/08/25
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL 23/08/25
    Joel Asoro face à Clinton Mata lors d'OL - Metz
    OL – Metz : avant-match, horaire, diffusion TV 23/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut