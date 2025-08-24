Après cinq minutes à Lens, Adam Karabec a joué pendant un gros quart d'heure samedi face à Metz. Le Tchèque en a profité pour inscrire son premier but avec l'OL.
Comment vous vous sentez après ce premier match à domicile et ce premier but avec l'OL ?
Adam Karabec : C'est un parfait début. Oui, bien sûr, le mot qui peut prédominer est "parfait". C'était ma première à domicile, donc c'était de bons débuts. Difficile de faire vraiment mieux, donc je suis heureux pour ça.
Vous avez redécouvert le Parc OL. Comment était l'atmosphère ce (samedi) soir ?
L'atmosphère était incroyable. Les fans étaient fous, alors bien sûr, c'est réellement bien de jouer devant des fans comme ça.
"Tout est plus rapide, plus physique de ce que j'ai connu avant"
Que pensez-vous de votre équipe ?
Je pense que nous sommes assez forts. Nous venons de jouer deux matchs et de les gagner, donc je pense que tout fonctionne très bien. Bien entendu, nous pouvons faire des choses mieux, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on fait est bien.
Quel a été le plus grand défi pour vous depuis votre arrivée ici ?
Je pense que la qualité de l'équipe, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Il y a de très bons joueurs, tout est très rapide, très physique, donc pour moi, c'est de s'adapter rapidement, car c'est très différent de ce dont j'étais habitué auparavant.
Je persiste à miser sur ce joueur qui m'a bien plu sur ce quart d'heure de jeu. Et en plus il est lucide et semble vraiment motivé pour s'adapter et progresser.
Bonne chance à lui!
« l atmosphère était incroyable » .
Attends mon grand, t ‘as rien vu avant le week-end prochain.
🔴🔵💪
Bonne petite impression sur lui pour dix minutes , il fait la déviation de la tête et suit le ballon pour son but , rien à redire !
On me dit que Sulc ce n'est pas sa place...OK , mais ne pas faire une seul interception dans le match comme l'a fait Merah et Karabec dès lors entrées montre qu'il ne s'engage pas et la vitesse n'est pas son fort tout du moins le coup de rein , il ne s'est pas fait taclé une seule fois , c'est dire le danger qu'il a représenté pour les défenseurs messins.
Il y a la victoire , sa passe décisive mais dans des gros matchs on ne pourra pas jouer a 10 / demi , faut qu'il se réveille....