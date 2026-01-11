Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL Académie : Gomes buteur, mais la réserve reprise en fin de match

  • par Gwendal Chabas

    • Deux buts en début et fin de partie ont ponctué le duel entre la réserve de l'OL et d'Alès (1-1). Les Gones obtiennent un nouveau match nul.

    C'était une affiche particulière pour la réserve de l'OL ce samedi. En effet, dix jours plus tôt, elle avait perdu de manière brutale son préparateur physique, Nicolas Quinault. Avant le coup d'envoi de son duel contre Alès, il y a eu une minute de silence, point d'exclamation sur cette reprise dans un contexte douloureux pour les protégés de Gueïda Fofana.

    Débordant d'envie dans une composition assez offensive, les Lyonnais ont attaqué très fort la rencontre. Avec Enzo Molebe à droite, Alejandro Gomes Rodriguez en pointe associé à Nehemie Lurika, plus Daryll Benlahlou à gauche, ils ont bien gêné leur adversaire.

    Un festival pour le but de Gomes Rodriguez

    Résultat, suite à un joli festival de Gomes Rodriguez, ils ont ouvert la marque après seulement six minutes (1-0). L'Anglais s'est d'abord débarrassé d'un défenseur d'un petit pont le long de la ligne de touche, avant de rentrer dans l'axe et de frapper du pied droit. Un tir dévié par son vis-à-vis, ce qui a trompé le gardien.

    Mais ensuite, la confrontation s'est équilibrée. Il faut dire que sans une pénalité de huit points, les Alésiens seraient leaders de la poule H de National 3. Ainsi, le portier rhodanien Lassine Diarra s'est largement illustré, par une double parade salvatrice à la 28e minute notamment.

    Penalty malheureux à la dernière minute

    Cependant, au fil des minutes, les Gardois ont pris le meilleur, surtout physiquement, sur les jeunes de l'OL. Ils ont appuyé de plus en plus, et ont fait craquer leurs rivaux au pire des moments. Sur un dernier débordement, ils ont obtenu un penalty à la 93e minute. Une sentence transformée par les Cévenols, qui ont même eu une grosse situation ensuite sur corner pour passer devant sur le fil.

    Les deux équipes se quittent donc sur ce 1-1 qui maintient les positions. Pour les coéquipiers de Prince Mbatshi, il s'agit d'une quatrième sortie sans défaite en championnat, mais avec trois nuls dans le lot. Ils pointent toujours au 8e rang, avec 14 unités au compteur après 12 journées. Dans une semaine, le 17 janvier, les attend un derby difficile contre Lyon-La Duchère, 3e du classement.

    Le 11 lyonnais : Diarra - Alamine Ali, Kango, Mbatshi, Halilou - F. Fall, Goncalves - Molebe, Lurika, Gomes Rodriguez, Benlahlou

