Clinton Mata lors de Lille - OL
Clinton Mata lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre Lille - OL comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France.

    Avant-match

    Le tirage au sort n'a pas gâté l'OL en 16es de finale de la Coupe de France. Ce dimanche, il voyage à Villeneuve-d'Ascq afin de défier Lille. Une confrontation bien connue dans cette épreuve, puisqu'il s'agit du troisième duel lors des quatre dernières éditions. Une partie qui s'annonce très serrée entre le quatrième et le cinquième de Ligue 1.

    Pour ce choc, Paulo Fonseca devra se passer d'Abner. Le Brésilien est malade et indisponible. En revanche, ce sera la première très attendue d'Endrick. L'attaquant prêté par le Real Madrid constituera l'une des principales attractions de la rencontre. Chez les Rhodaniens, seront aussi absents Moussa Niakhaté (CAN), Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah (blessés).

    Du côté du LOSC, Bruno Genesio voit revenir les Congolais Chancel Mbemba et Ngal’ayel Mukau, éliminés mardi de la Coupe d'Afrique. En revanche, de nombreux joueurs font défaut : Ousmane Touré, André Gomes, Ugo Raghouber, Calvin Verdonk (blessés), Alexsandro (suspendu), Aïssa Mandi et Hamza Igamane (CAN).

    À quelle heure se joue Lille - OL ?

    Cette semaine, nous avons appris un changement d'arbitre. Ce sera finalement Clément Turpin, et non Jérémy Stinat, qui donnera le coup d'envoi. Comme au tour précédent contre Saint-Cyr Collonges (3-0), l'affiche commencera à 21 heures.

    Sur quelle chaîne voir Lille - OL ?

    Pas besoin de changer de chaîne afin de regarder ce match entre Lillois et Lyonnais. En effet, lors des deux dernières sorties des coéquipiers de Corentin Tolisso, il fallait se brancher sur beIN Sports. Rebelote ce dimanche sur le canal 1 du diffuseur franco-qatarien. Aux commentaires, Grégory Paisley et Philippe Genin. En bord pelouse, nous aurons Julie Yalap.

    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Quelle place doit donner l'OL à la Coupe de France ?

