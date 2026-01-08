Actualités
Clément Turpin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Changement d'arbitre pour Lille - OL en Coupe de France

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Pas de Jérémy Stinat finalement pour le 16e de finale de Coupe de France entre Lille et l'OL. Nous retrouverons au sifflet le bien connu Clément Turpin.

    La FFF a discrètement changé le nom de l'arbitre qui dirigera Lille - OL dimanche (21 heures). Préalablement, c'est Jérémy Stinat qui devait avoir la responsabilité d'officialiser lors de cette confrontation comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais l'instance a finalement modifié cette nomination. À sa place, nous verrons son confrère, Clément Turpin.

    Désigné meilleur arbitre du monde fin 2025

    Désigné meilleur arbitre du monde à la fin de l'année 2025 par l'IFFHS, le natif d'Oullins dirigera donc ce duel entre Lillois et Lyonnais. Habitué des plus grandes affiches, il sera épaulé par ses deux assistants : Nicolas Danos et Steven Torregrossa. Ce dernier est l'un des deux rescapés du quatuor initialement attendu, avec Karim Abed, qui sera le quatrième arbitre.

    Monsieur Turpin retrouvera pour la 53e fois les Rhodaniens depuis 2009, le cinquième plus haut total pour un officiel. Ce sera sa troisième partie en 2025-2026, après Angers (3-0) puis Brest (0-0). On se souvient que face aux Brestois, il avait exclu Hans Hateboer dès la 7e minute. Précisons que la Var n'entrera pas tout de suite en vigueur dans la compétition.

    4 commentaires
    1. Avatar
      KIM K - jeu 8 Jan 26 à 15 h 23

      je ne comprendrai jamais comment C Turpin natif d'Oullins peut ( a le droit d'arbitrer ) L'OL avec lui on est toujours défavorisé ou presque ; ce qui est normal puisque il est toujours mauvais ou presque ( parfois malhonnête ) lorsqu'il nous arbitre . Ces instances qui choisissent les arbitres ne peuvent que le faire exprès ou ont une raison cachée ?
      L'OL sera probablement éliminé de la CF sauf bonne supériorité face aux Lillois aidé par l'arbitrage

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - jeu 8 Jan 26 à 15 h 37

        Incompréhensible oui.

        Signaler
    2. Monark
      Monark - jeu 8 Jan 26 à 15 h 27

      Le cholera, la fièvre jaune , la peste ne sont rien à côté de cette calamité.😱
      C’est le ciel qui nous tombe sur la tête.

      Signaler
    3. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 8 Jan 26 à 16 h 22

      Étonnant qu'il soit correct pour arbitrer en ligue des champions et une burne en L1
      Si quelqu'un a une explication ?

      Signaler

