Changement d'arbitre pour Lille - OL en Coupe de France

Pas de Jérémy Stinat finalement pour le 16e de finale de Coupe de France entre Lille et l'OL. Nous retrouverons au sifflet le bien connu Clément Turpin.

La FFF a discrètement changé le nom de l'arbitre qui dirigera Lille - OL dimanche (21 heures). Préalablement, c'est Jérémy Stinat qui devait avoir la responsabilité d'officialiser lors de cette confrontation comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais l'instance a finalement modifié cette nomination. À sa place, nous verrons son confrère, Clément Turpin.

Désigné meilleur arbitre du monde fin 2025

Désigné meilleur arbitre du monde à la fin de l'année 2025 par l'IFFHS, le natif d'Oullins dirigera donc ce duel entre Lillois et Lyonnais. Habitué des plus grandes affiches, il sera épaulé par ses deux assistants : Nicolas Danos et Steven Torregrossa. Ce dernier est l'un des deux rescapés du quatuor initialement attendu, avec Karim Abed, qui sera le quatrième arbitre.

Monsieur Turpin retrouvera pour la 53e fois les Rhodaniens depuis 2009, le cinquième plus haut total pour un officiel. Ce sera sa troisième partie en 2025-2026, après Angers (3-0) puis Brest (0-0). On se souvient que face aux Brestois, il avait exclu Hans Hateboer dès la 7e minute. Précisons que la Var n'entrera pas tout de suite en vigueur dans la compétition.