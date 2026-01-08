Actualités
Les joueurs des Hauts Lyonnais affronteront Lorient en Coupe de France

Avant l'OL, un autre club rhodanien jouera la Coupe de France

  • par Gwendal Chabas

    • Samedi, un match historique attend les Hauts Lyonnais. Samedi, l'équipe d'Ahmed Aït Ouarab défiera Lorient en 16es de finale de la Coupe de France.

    Tous les yeux sont rivés vers le duel entre Lille et l'OL dimanche en Coupe de France (21 heures). Mais avant ce choc des 16es de finale, le peuple rhodanien pourra vibrer avec un autre représentant dès samedi. Samedi à 18 heures, la formation des Hauts Lyonnais se mesure à Lorient.

    Après avoir éliminé le FC Bassin d'Arcachon au tour précédent (0-1), le pensionnaire de National 3 (2e de sa poule) va enfin croiser le fer avec une écurie de Ligue 1. "On n'avait pas encore eu notre gros, mais là, ce sera le cas, se réjouissait l'entraîneur, Ahmed Aït Ouarab, dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Ce sera très intéressant et sympa de disputer ce match. On est heureux d'avoir tiré Lorient, et on a hâte d'y être. [...] On ne devra pas se situer trop bas sur le terrain car en face, il y a de la qualité technique. À nous de vivre la rencontre et de ne pas se débarrasser trop vite du ballon."

    Plusieurs qualifications aux tirs au but

    En confiance, l'équipe basée à Saint-Symphorien-sur-Coise espère décrocher un immense exploit. Auparavant, elle avait sorti Feurs et Andrézieux aux tirs au but pour en arriver jusqu'ici. En plus de lutter pour la montée en N2 avec les réserves d'Orléans et d'Auxerre, le groupe a donc réussi à s'offrir une épopée en Coupe de France. "On est dans la dynamique de la fin de saison dernière, savourait le technicien qui est aussi dans le staff de Madagascar. Ces moments-là sont géniaux à vivre pour un club amateur, c'est une belle aventure. On est partis du 3e tour, donc lorsqu'on se retourne sur notre parcours, on se rend compte du chemin effectué."

    à lire également
    Changement d'arbitre pour Lille - OL en Coupe de France

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Avant l'OL, un autre club rhodanien jouera la Coupe de France 16:00
    Changement d'arbitre pour Lille - OL en Coupe de France 15:10
    Coupe Gambardella : Annecy - OL, aux bons souvenirs d'Houssem Aouar et de Pierre Sage 14:20
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    OL : un millier de Lyonnais à Lille dimanche 13:30
    Aïssa Mandi, défenseur de Lille
    Lille se passera d'Aïssa Mandi face à l'OL en Coupe de France 12:40
    Saint-Étienne - OL Lyonnes : les supporters jugent "injuste" l'interdiction de déplacement 11:50
    Philippe Eullafroy (à gauche) avec Johann Louvel, directeur de l'OL Académie, lors d'une venue au Dakar-Sacré Coeur
    Nouveau départ à l'OL Académie 11:00
    Le logo de l'OL
    Ça bouge (un peu) au conseil d'administration de l'OL 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Himad Abdelli, joueur d'Angers
    Mercato : Himad Abdelli à l'OM plutôt qu'à l'OL 09:25
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    OL : bien défendre pour aller loin 08:40
    Logo de la Fédération Française de football
    Plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en équipe de France U17 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
    OL - Ligue 1 : suspension confirmée pour Corentin Tolisso contre Brest 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Dimanche, Fonseca (OL) retrouvera pour la première fois Lille 07/01/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : les supporters lyonnais interdits de déplacement 07/01/26
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi 07/01/26
    Marie-Louise Guichard lors de sa venue au stade pour OL - Lens
    Ayant assisté à son 1er match de l’OL à 107 ans, la doyenne de Meyzieu est décédée 07/01/26
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l’OL sur un jeune défenseur du PSG ? 07/01/26
    OL Académie
    OL Académie : Mathieu Seckinger confirme son départ 07/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut