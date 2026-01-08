Avant l'OL, un autre club rhodanien jouera la Coupe de France

Samedi, un match historique attend les Hauts Lyonnais. Samedi, l'équipe d'Ahmed Aït Ouarab défiera Lorient en 16es de finale de la Coupe de France.

Tous les yeux sont rivés vers le duel entre Lille et l'OL dimanche en Coupe de France (21 heures). Mais avant ce choc des 16es de finale, le peuple rhodanien pourra vibrer avec un autre représentant dès samedi. Samedi à 18 heures, la formation des Hauts Lyonnais se mesure à Lorient.

Après avoir éliminé le FC Bassin d'Arcachon au tour précédent (0-1), le pensionnaire de National 3 (2e de sa poule) va enfin croiser le fer avec une écurie de Ligue 1. "On n'avait pas encore eu notre gros, mais là, ce sera le cas, se réjouissait l'entraîneur, Ahmed Aït Ouarab, dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Ce sera très intéressant et sympa de disputer ce match. On est heureux d'avoir tiré Lorient, et on a hâte d'y être. [...] On ne devra pas se situer trop bas sur le terrain car en face, il y a de la qualité technique. À nous de vivre la rencontre et de ne pas se débarrasser trop vite du ballon."

Plusieurs qualifications aux tirs au but

En confiance, l'équipe basée à Saint-Symphorien-sur-Coise espère décrocher un immense exploit. Auparavant, elle avait sorti Feurs et Andrézieux aux tirs au but pour en arriver jusqu'ici. En plus de lutter pour la montée en N2 avec les réserves d'Orléans et d'Auxerre, le groupe a donc réussi à s'offrir une épopée en Coupe de France. "On est dans la dynamique de la fin de saison dernière, savourait le technicien qui est aussi dans le staff de Madagascar. Ces moments-là sont géniaux à vivre pour un club amateur, c'est une belle aventure. On est partis du 3e tour, donc lorsqu'on se retourne sur notre parcours, on se rend compte du chemin effectué."