À Brøndby depuis 2021, Noah Nartey devrait quitter le club à court ou moyen terme. En effet, le milieu, suivi par l'OL, n'entend pas prolonger son contrat avec la formation danoise.

Parmi les pistes de l'Olympique lyonnais, Himad Abdelli ne devrait pas venir dans le Rhône. L'Algérien est attendu cet hiver ou dans six mois à Marseille. Qu'en sera-t-il pour une autre cible du mercato de l'OL, Noah Nartey ? Rappelons que le footballeur de 20 ans est sous contrat jusqu'en juin 2027.

À un an et demi de la fin de son bail, l'international Espoirs danois a visiblement pris une décision pour son avenir. Il ne veut pas prolonger l'aventure avec Brøndby, qu'il a rejoint en 2021. C'est ce qu'a annoncé le directeur sportif, Benjamin Schmede. "Bien sûr, personne ne peut forcer personne à quoi que ce soit, et nous respectons donc sa décision", a confié le dirigeant à TV3 Sport.

Brøndby se dit "en position de force"

Il poursuit en affirmant que son club a "déployé tous les efforts possibles, voire plus, pour le convaincre (de rempiler, NDLR)". Le 3e de Superliga se résout donc à une vente. "Par conséquent, nous devons nous en tenir aux options actuelles. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous étudions toutes les offres, mais nous sommes en position de force, Noah ayant encore 18 mois de contrat", a rappelé Benjamin Schmede.

Sera-t-il cédé d'ici à la fin du mois de janvier, ou à l'été prochain ? À l'OL ou ailleurs ? Il reste encore beaucoup d'interrogations, puisqu'il représente un élément majeur de l'effectif. Cette saison, le milieu de terrain a disputé 25 des 26 matchs de son équipe, dont 18 comme titulaire. Il compte sept buts et trois offrandes sur ce laps de temps. Il aurait une valeur de 8 millions d'euros selon Transfermarkt.