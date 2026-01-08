Actualités
OL Lyonnes : 4 Fenottes avec l'équipe de France U16

  • par Gwendal Chabas

    • Stage de rentrée en ce début d'année pour l'équipe de France U16. Quatre joueuses de l'OL Lyonnes participeront au premier rassemblement de 2026.

    Comme ses ainées chez les U17, l'équipe de France U16 commencera 2026 par un stage regroupant 24 joueuses. La génération 2010 a rendez-vous à Clairefontaine du 19 au 22 janvier. Les mêmes dates que leurs "grandes sœurs". Parmi les footballeuses sélectionnées, nous retrouvons quatre éléments portant les couleurs de l'OL Lyonnes.

    Premier rassemblement pour Mélina Baldo

    C'est un peu moins que les six adolescentes appelées à l'étage au-dessus, mais aucun autre club n'est plus représenté. De la formation rhodanienne, nous avons la défenseure Mélina Baldo, les milieux Ainhoa Sagna et Yasmine Toubani, ainsi que l'attaquante Yasmine Benseba. Ce sera le troisième rassemblement de la saison pour les Françaises. Sagna, Toubani et Benseba ont participé aux trois, tandis que ce sera le premier pour Baldo.

    Au menu pour la formation de Peggy Provost, des tests qui serviront à créer des repères pour le staff et les filles convoquées. Car en février, les Bleuettes se mesureront à deux reprises à l'Italie au cours d'une double confrontation amicale.

    Saint-Étienne - OL Lyonnes : les supporters jugent "injuste" l'interdiction de déplacement

