Actualités
Logo de la Fédération Française de football
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en équipe de France U17

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans le cadre d’un premier rassemblement en 2026, six joueuses de l’Académie de l’OL Lyonnes se rendront à Clairefontaine. Elles rejoindront l’équipe de France U17 pour quatre jours entre le 19 et le 22 janvier prochain.

    Pour la première trêve internationale de l’année 2026, il faudra patienter jusqu’à début mars pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Néanmoins, certains éléments de la section féminine de l’Académie vont connaître un premier rassemblement dans les prochaines semaines à Clairefontaine. Dans le cadre d’un stage et de tests médicaux en vue de la préparation du 2e tour des éliminatoires de l'Euro 2026, Franck Plenecassagne a convié un groupe de 22 joueuses avec l'équipe de France U17. Parmi elles, six viendront tout droit de la capitale des Gaules.

    Quatre jours de tests

    Évoluant toutes avec les U19 de l’OL Lyonnes, qui a fini avec 10 victoires en 10 matchs, Jenaye Lejort, Emma Motyka, Rosie Olando, Maelys Ane, Lea Motyka et Méhisane Zidi prendront la direction de Clairefontaine pour quatre jours entre le 19 et le 22 janvier prochain. Avec la volonté de montrer à leur sélectionneur qu’elles méritent leur place pour l’Euro qui se tiendra durant l’été en cas de qualification.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Dimanche, Fonseca (OL) retrouvera pour la première fois Lille
    1 commentaire
    1. chignol
      chignol - jeu 8 Jan 26 à 8 h 26

      HS - La sanction de trois matchs perdus sur tapis vert par le PSG a été confirmée hier par la FFF.

      Voici le nouveau classement officiel : https://epreuves.fff.fr/competition/engagement/436476-arkema-premiere-ligue/phase/1/1/classement

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    Plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en équipe de France U17 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
    OL - Ligue 1 : suspension confirmée pour Corentin Tolisso contre Brest 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Dimanche, Fonseca (OL) retrouvera pour la première fois Lille 07/01/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : les supporters lyonnais interdits de déplacement 07/01/26
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi 07/01/26
    Marie-Louise Guichard lors de sa venue au stade pour OL - Lens
    Ayant assisté à son 1er match de l’OL à 107 ans, la doyenne de Meyzieu est décédée 07/01/26
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l’OL sur un jeune défenseur du PSG ? 07/01/26
    OL Académie
    OL Académie : Mathieu Seckinger confirme son départ 07/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : après Monaco, Lille comme 2e gros test pour l'OL en 2026 07/01/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 janvier en podcast  07/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL - Lille et PSG - OL Lyonnes, premier doublon de la saison 07/01/26
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki ne pense "pas être un joueur différent" entre l’OL et Manchester City 07/01/26
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL - Mercato : des touches en Angleterre pour Descamps ? 07/01/26
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL, Strasbourg, Nice... la multipropriété remise en cause en Ligue 1 07/01/26
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL - Mercato : Sulc déjà sollicité à l’étranger ? 07/01/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Avec sa limite d’effectif, l’OL a su se créer une vraie panoplie tactique 07/01/26
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le choc PSG - OL Lyonnes reprogrammé le 1er février 07/01/26
    Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes 06/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut