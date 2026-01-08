Plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en équipe de France U17

Dans le cadre d’un premier rassemblement en 2026, six joueuses de l’Académie de l’OL Lyonnes se rendront à Clairefontaine. Elles rejoindront l’équipe de France U17 pour quatre jours entre le 19 et le 22 janvier prochain.

Pour la première trêve internationale de l’année 2026, il faudra patienter jusqu’à début mars pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Néanmoins, certains éléments de la section féminine de l’Académie vont connaître un premier rassemblement dans les prochaines semaines à Clairefontaine. Dans le cadre d’un stage et de tests médicaux en vue de la préparation du 2e tour des éliminatoires de l'Euro 2026, Franck Plenecassagne a convié un groupe de 22 joueuses avec l'équipe de France U17. Parmi elles, six viendront tout droit de la capitale des Gaules.

Quatre jours de tests

Évoluant toutes avec les U19 de l’OL Lyonnes, qui a fini avec 10 victoires en 10 matchs, Jenaye Lejort, Emma Motyka, Rosie Olando, Maelys Ane, Lea Motyka et Méhisane Zidi prendront la direction de Clairefontaine pour quatre jours entre le 19 et le 22 janvier prochain. Avec la volonté de montrer à leur sélectionneur qu’elles méritent leur place pour l’Euro qui se tiendra durant l’été en cas de qualification.