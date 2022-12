OL - Académie : les U19 féminines qualifiées pour la phase Elite

Grâce à leur victoire contre le FC Metz dimanche, les U19 féminines de l’OL ont décroché leur ticket pour la phase Elite. Une marche de plus afin de conserver le titre de champion de France acquis la saison dernière.

Il faudra attendre le match de ce week-end contre le Stade de Reims pour connaitre le bilan final des Lyonnaises mais la défaite contre le Paris FC lors de la 5e journée du championnat pourrait bien être le seul accroc des U19 féminines dans cette première phase. Avec 8 victoires en 9 matchs, les jeunes Fenottes font la course en tête et seront sacrées vainqueures de leur groupe B qu’importe le résultat face à Reims.

En effet, la victoire acquise dimanche sur la pelouse du FC Metz couplée au nul du PFC a validé la première place de l’OL dans cette première phase du championnat de France U19. Avec 24 points, l’OL ne peut plus être rattrapé et disputera donc la phase Elite aux côtés du PSG, de l’ASSE et du FC Nantes. En attendant de savoir qui seront les deux derniers clubs qualifiés, les U19 lyonnaises sont donc toujours en route pour faire le doublé et conserver leur titre acquis la saison dernière.