Guardiola dithyrambique envers Cherki (ex-OL)

  • par Lirone Nabet
  • 1 Commentaire

    • Après la large victoire de Manchester City contre Wolverhampton (4-0), Pep Guardiola a salué la performance de Rayan Cherki avec les Cityzens.

    Manchester City a bien lancé sa saison en Premier League en écrasant Wolverhampton 4-0 samedi. L’un des moments forts de la rencontre a été le premier but de Rayan Cherki sous ses nouvelles couleurs. L’ancien milieu offensif de l’Olympique lyonnais a marqué son empreinte, et son entraîneur Pep Guardiola n’a pas manqué de le souligner.

    Des débuts rêvés à Manchester

    En conférence de presse d'après match, le technicien espagnol a répété que toutes les recrues de Manchester City possédaient une grande qualité. Mais il a surtout mis l’accent sur le talent de Rayan Cherki : "Le talent de Rayan est simplement incroyable. Sa créativité dans les trente derniers mètres est extraordinaire. Et dans certains matches, à certains moments, on va en avoir besoin."

    Pep Guardiola a tenu à rappeler que "le joueur est bon, il l’a toujours été". Il a également insisté sur l’importance de se connecter au collectif pour pouvoir progresser. Déjà buteur et félicité publiquement par son coach, l’ancien Lyonnais semble avoir conquis le vestiaire des champions d’Europe 2023.

    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - lun 18 Août 25 à 11 h 20

      Je pense qu'on va en souper les articles sur Rayan.

      

