Dès sa deuxième apparition, Rayan Cherki a ouvert son compteur avec Manchester City à la Coupe du monde des clubs 2025.

Rayan Cherki traverse une saison riche en émotions. Le natif de Lyon réalise un exercice 2024-2025 de grande qualité avec l'Olympique lyonnais. 12 buts et 20 passes décisives en 34 titularisations. Meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa. De quoi convaincre Didier Deschamps de le convoquer pour la première fois en équipe de France à l'occasion de la Ligue des nations.

Face à l'Espagne en demi-finale, Rayan Cherki s’illustre avec une prestation de haut niveau, ponctuée d’un but et d’une passe décisive, tous deux superbes. Par la suite, le joueur de 21 ans rejoint Manchester City pour la somme de 36,5 millions d'euros (+6 de bonus).

Un quart d'heure de jeu contre Al-Aïn

Titulaire contre le Wydad Athletic Club le 18 juin, Rayan Cherki avait tout juste disputé une heure de jeu. Une performance plutôt discrète lors de la victoire 2-0 des Mancuniens. Pour la deuxième rencontre des Cityzens à la Coupe du monde des clubs face au Al-Aïn FC (3 heures du matin en France), Pep Guardiola décide de le mettre sur le banc.

Entré à la 74e minute à la place de Bernardo Silva, l'international français inscrit son premier but sous le maillot de City à la 89e. Après une belle remise d'Erling Haaland, Rayan Cherki déclenche un tir du pied droit, croisé et à ras de terre, qui fuse et finit sa course dans le petit filet gauche de la cage adverse. Victoire 6-0 de Manchester City.

Les Anglais sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial des clubs. Prochain rendez-vous contre la Juventus, le jeudi 26 juin à 21 heures, dans un duel pour la première place du groupe G.