OL : Pierre Sage n’est plus le "Pep Guardiola de Wish"

Comparé ironiquement à Pep Guardiola, Pierre Sage surpasse le célèbre entraineur de Manchester City et bat tous les records avec l'OL.

De façon humoristique, l’entraineur de l’OL avait déclaré auprès des supporters, il y a quelques mois, être le "Pep Guardiola de Wish". Ce n’est à présent plus le cas. Pierre Sage comptabilise davantage de victoires sur ses 27 premiers matchs que son homologue espagnol dans leurs deux clubs respectifs (19-16). L’ancien directeur de l’académie lyonnaise est parvenu, in extremis, à sortir le club rhodanien du gouffre. Mieux, il a même réussi l’exploit de le placer à nouveau sur la carte européenne.

Si l’OL est passé de barragiste à la 20e journée de Ligue 1, à, finalement, jouer la Ligue Europa l’an prochain, l'apport de Pierre Sage est tout sauf anodin. Un bilan historique qui n’a pas laissé d’autre choix à John Textor que d’officialiser la prolongation du coach de 45 ans. Une annonce, qui n’a, cependant, pas secoué le monde du football. En effet, cela paraissait impensable de voir un autre visage que celui du natif de Lons-le-Saunier sur le banc lyonnais la saison prochaine.

Plus de deux points par match depuis son arrivée

Arrivé le 30 novembre dernier, il a fallu seulement six mois au coach jurassien pour marquer l’histoire. Tout d’abord collectivement en faisant ce qui n’avait jamais été fait auparavant, c'est-à-dire être lanterne rouge de Ligue 1 à la 15ᵉ journée, pour finalement finir 6ᵉ du classement et jouer l’Europe la saison prochaine. Mais bien évidemment des records personnels en découlent. Et pas des moindres. Pierre Sage s’impose comme l’entraîneur français affichant la meilleure moyenne de points cumulés par match (2,09) sur ses 50 dernières années. Il dépasse ainsi Laurent Blanc avec ses 2,06 points de moyenne lors de sa période au PSG.

Mais cela ne suffit pas à l’entraineur de l’OL. L'éternel insatisfait et l'acharné de travail qu'est Pierre Sage aspire encore à plus grand collectivement. Après la folie de la Ligue 1, les Lyonnais ont la finale de la Coupe de France, samedi (21h), face au PSG. Un rendez-vous qui pourrait faire basculer encore un peu plus la saison dans l'irrationnel. "On va travailler très fort pour rendre le h d'historique en H majuscule. Je pense que nous sommes capables de remporter cette finale."