Dimanche, les joueurs et le staff de l’OL se sont offerts un bain de foule à Décines. L’entrainement ouvert au public a permis de voir que la cote de populaire de Pierre Sage était à son maximum.

Ils ont mis le temps, mais les dirigeants de l’OL ont enfin décidé d’ouvrir un peu les vannes et de récompenser les supporters et leur fidélité depuis le début de la saison. Pour la première fois en 2023-2024, un entraînement a enfin été ouvert au public dimanche et ce fut un vrai bain de foule. Environ 2 000 personnes sont venues s’entasser dans la tribune du stade Gérard Houllier avec une vraie ambiance. De quoi donner le sourire à la direction sportive présente sur place, mais aussi aux joueurs et au staff technique. Après des mois compliqués, l’OL a réussi à redresser la barre et c’est tout un club qui est à l’unisson. Si Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette manquaient à l’appel, les Lyonnais ont reçu de réels messages de sympathie de leurs supporters, tout comme Pierre Sage.

Pep Sage après Pep Genesio ?

L’homme en partie à l’origine du redressement sportif de l’OL a été acclamé par toute une tribune, consciente que Sage n’est pas étranger à l’embellie lyonnaise. Après une standing ovation en début de séance, l’entraîneur lyonnais s’est prêté au jeu des autographes, presque une première pour lui. Il a pu voir qu’il était apprécié par les supporters qui n’ont pas hésité à comparer Pierre Sage à un grand nom du coaching européen, Pep Guardiola. De quoi faire sourire le natif de Lons-le-Saunier qui a joué une fois de plus la carte de l’humour, estimant être le "Pep Guardiola de Wish". Toujours aussi modeste dans sa réussite, Pierre Sage poursuit son travail d’un quasi-sans-faute. Après "Pep Genesio", "Pep Sage" à l'OL ?