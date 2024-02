Le public a répondu présent ce dimanche matin pour la séance matinale de l'OL. 2.000 personnes se sont rassemblées au centre d'entraînement.

Initialement, près de 1.500 places étaient disponibles pour assister à l'entraînement de ce dimanche matin. Mais l'engouement populaire, malgré le vent, fut tel que 2.000 personnes ont finalement observé le groupe de Pierre Sage pour cette séance débutée un peu après 10h30. La tribune était pleine, tout comme la main-courante autour du terrain. Il faut dire qu'au milieu des vacances scolaires, le moment était idéal pour prévoir cet événement.

A l'arrivée de l'entraîneur lyonnais, mais aussi du reste de l'effectif, le public a donné de la voix afin d'afficher son soutien. Les chants et les encouragements se sont poursuivis tout au long de l'heure d'exercices prévue par le staff. A l'issue de l'entraînement, les joueurs se sont pliés à la traditionnelle séance de photos et d'autographes. Retrouvez ci-dessous les images et les vidéos de ce moment de partage avec les supporteurs rhodaniens.

Le staff de l'OL : Jamal Alioui, Damien Della Santa, Antonin Sa Fonseca et Jérémie Bréchet