La LFP frappe fort contre le piratage avant la reprise de la Ligue 1

Le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer plusieurs sites de streaming et services IPTV illégaux.

L'Olympique lyonnais disputera bel et bien la saison 2025-2026 en Ligue 1. Mercredi dernier, Michele Kang et son équipe ont passé avec brio l'audition d'appel de la DNCG. Le club rhodanien va donc pouvoir se concentrer sur le mercato d'été et la préparation physique traditionnelle.

Par ailleurs, la LFP a annoncé récemment le lancement de sa plateforme "Ligue 1+" (disponible le 15 août). Avec huit rencontres sur neuf par journée de Ligue 1. Mediawan Sport en sera le producteur. Le prix de l'abonnement s'élèvera à 14,99 euros par mois. Au sujet de la diffusion de l'élite du football français, la LFP a obtenu une avancée significative dans la lutte contre le piratage.

Un blocage des sites pirates par les fournisseurs d'accès internet

Jeudi dernier, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les fournisseurs d’accès à Internet français à bloquer des sites pirates de streaming en direct et des services IPTV illégaux. Et ce, dès la reprise de la Ligue 1, le dimanche 17 août.

Pour la première fois, une application diffusant illégalement la Ligue 1 et la Ligue 2 a été bloquée. Cette décision s’appuie sur l’article L. 333-10 du Code du sport. La LFP et LFP Media peuvent désormais saisir l’Arcom. Cela leur permettra de faire bloquer tout nouveau service pirate durant la saison.

"La LFP et LFP Media continueront à mettre en œuvre une stratégie robuste de lutte contre le piratage visant à impliquer l’ensemble des intermédiaires permettant de combattre ce fléau", peut-on lire dans le communiqué de la Ligue.