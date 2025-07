Le Sommer (ex-OL) s’illustre pour son premier match avec Toluca

Débarquée au Mexique il y a deux semaines, Eugénie Le Sommer n’a pas mis longtemps à trouver le chemin des filets. Pour sa première avec Toluca, l’ancienne attaquante de l’OL Lyonnes n’a mis que 17 minutes pour marquer son premier but.

Il en faudra certainement plus pour atténuer la déception de ne pas faire partie de l’aventure à l’Euro 2025. Néanmoins, en s’offrant un nouveau challenge au Mexique, Eugénie Le Sommer a sûrement trouvé un moyen de tourner la page des Bleues. N’ayant pas reçu de prolongation de contrat de la part de l’OL Lyonnes, l’attaquante était à la recherche d’un nouveau défi. Pas en Europe ni aux Etats-Unis, mais bien au Mexique, à Toluca où elle a retrouvé Amandine Henry et Shanice van de Sanden, ses anciennes coéquipières à Lyon, mais aussi Patrice Lair et Romain Segui, anciens membres des staffs lyonnais.

Dix-sept minutes pour faire trembler les filets

Prenant ses marques dans sa nouvelle vie mexicaine, Eugénie Le Sommer n’a pas mis longtemps à les prendre sur les pelouses de la Liga MX Femenil. Pour la première journée du championnat, le Deportivo Toluca était en déplacement à Monterrey pour affronter les Tigres. Menées au score, les "Diablas" ont attendu le dernier quart d’heure pour égaliser. Et qui de mieux que Le Sommer pour le faire et ainsi ouvrir son compteur but ? D’une tête sous la barre, la numéro 99 a soigné ses débuts au Mexique.