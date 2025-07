Tarciane lance sa Copa America avec le Brésil

Pendant que l’Europa a les yeux tournés vers l’Euro 2025, le Brésil va se lancer dans l’édition 2025 de la Copa América. Les coéquipières de Tarciane affrontent le Venezuela à Quito dans la nuit de dimanche à lundi (2h du matin).

Il n’y a pas qu’en Europe que la suprématie continentale va se jouer cet été. En Amérique du Sud, l’édition 2025 de la Copa América a été lancée ces deux derniers jours. À la différence de l’Euro, le contingent de joueuses de l’OL Lyonnes est bien moins imposant que sur la scène européenne. Toutefois, le club lyonnais est bien représenté avec la présence de Tarciane dans la sélection brésilienne. Cette dernière fait son entrée en lice dans la nuit de dimanche à lundi avec un premier match contre le Vénézuéla. Programmée à 2h du matin, heure française, la rencontre se tiendra à Quito.

Une préparation estivale ratée pour la Lyonnaise

La pression est sur les épaules auriverde puisque le Brésil est le tenant du titre et reste la nation la plus titrée du continent (8 sacres). En affrontant la Bolivie, la Colombie et le Paraguay en plus du Venezuela, les coéquipières de Tarciane visent les deux premières places du groupe B, directement qualificatives pour les demi-finales. Avec une finale programmée le 8 août, la joueuse de l’OL Lyonnes va manquer la reprise programmée le 21 juillet et une grande partie de la préparation estivale. Pas le meilleur pour se faire une place au soleil aux yeux du nouveau coach Giraldez.