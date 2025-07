Dans le flou concernant son avenir, Thiago Almada ne manque pas de courtisans. En plus de l’OL et de Benfica, l’Atlético de Madrid aurait pris la température sur le dossier ces dernières heures.

Dans quel club jouera Thiago Almada la saison prochaine ? C’est toute la question qui se pose depuis plusieurs semaines et encore plus depuis la fin du prêt de l’Argentin à l’OL. Après six mois entre Rhône et Saône, le joueur offensif aurait dû s’inscrire définitivement dans le projet lyonnais, comme John Textor l'avait mis en avant ces derniers mois. Seulement, les difficultés économiques lyonnaises ont mis un frein à ce projet, même si un retour est loin d’être exclu. Toutefois, en ayant les droits économiques de Thiago Almada, l’OL et Eagle Football pourraient bien se voir tenter de vendre le joueur à un club européen. Car, s’il reste sous contrat avec Botafogo, Almada ne se voit pas retourner en Amérique du Sud.

Benfica sous pression ?

Cela tombe bien, les prétendants pour le champion du monde semblent au rendez-vous. L’idée d’un nouveau prêt à l’OL a fait son chemin, mais l’insistance de Benfica pourrait bien tout bouleverser. Le club portugais serait prêt à mettre 28 millions d’euros pour acquérir 60% des droits du champion du monde. Encore le symbole de ce football moderne dont les supporters lyonnais aimeraient prendre leurs distances. Est-ce que l’intérêt de l’Atlético de Madrid pourrait changer la donne ? D’après le journaliste Fabrizio Romano, la formation madrilène a pris la température pour savoir si un transfert cet été pouvait être à l’ordre du jour. Et il paraîtrait bien que la réponse soit oui, puisque la balle serait désormais dans le camp des Colchoneros pour soumettre une offre.