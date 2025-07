Rémi Landry sera l'arbitre du match amical OL - FCVB

Le 19 juillet prochain, l'OL disputera sa première rencontre amicale face au FC Villefranche-Beaujolais, avec Rémi Landry au sifflet.

Le lundi 7 juillet dernier, l'Olympique lyonnais a retrouvé le chemin de l'entraînement à Décines. Seulement deux jours après la reprise, le club rhodanien a reçu l'heureuse nouvelle de son maintien en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Les Lyonnais voient ainsi l'horizon s'éclaircir devant eux après avoir vécu de nombreuses péripéties.

La direction, menée par Michele Kang et son bras droit Michael Gerlinger, peut désormais se tourner vers le mercato et la préparation estivale. L’OL débutera sa saison de Ligue 1 le dimanche 17 août, sur la pelouse du RC Lens. Mais, avant cela, l'équipe de Paulo Fonseca va vivre un été pour le mois chargé. En effet, il y a d'ores et déjà quatre matchs amicaux de programmés auxquels il faudra ajouter deux rencontres dont on ne connaît pas encore la teneur.

Les partenaires de Corentin Tolisso affronteront successivement le FC Villefranche-Beaujolais le 19 juillet, le RWDM Brussels le 23, puis Hambourg le 26. Ils s’envoleront ensuite pour l’Autriche, où un stage est prévu jusqu’au 2 août. L'OL défiera alors le RCD Majorque le 30 juillet ainsi qu'une autre équipe, inconnue pour le moment. Enfin, la dernière rencontre amicale se tiendra le week-end du 9 août.

Rémy Landry est l'heureux élu

Le jeune arbitre de 34 ans a été désigné pour diriger cette rencontre entre l'OL et le FCVB au Groupama OL Training Center. Coup d'envoi prévu le samedi 19 juillet à 10 heures 30. Une affiche qui s'était déjà déroulée lors d'une préparation estivale, le 17 juillet 2021, avec une victoire 2-0 des Lyonnais (Slimani et Diomandé). La saison passée, les Caladois sont passés tout proche d'une relégation en National 2 en terminant à la 15e place sur 17 équipes en National 1.

De son côté, Rémi Landry est un habitué du championnat de Ligue 2 dans lequel il a arbitré 112 rencontres. Par ailleurs, il avait déjà pris en charge une rencontre du FCVB, il y a plusieurs années. Le 3 mai 2019, lors d'une défaite 1-0 de Villefranche face à l'AS Lyon-Duchère en National 1. Il a officié à 64 reprises dans cette division. Monsieur Landry sera accompagné de Tawbane Kani et d'Amandine Bouchard à l'occasion de ce match amical entre l'OL et le FCVB à Décines.