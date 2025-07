Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Une nouvelle fois décisive, Jule Brand avait parfaitement lancé l’Allemagne contre la Suède. Malheureusement, le lourd revers 4-1 condamne les Allemandes à la deuxième place du groupe C.

La qualification était déjà au rendez-vous avant même le dernier match de poule. Toutefois, le revers subi samedi soir à Zurich pourrait bien avoir de lourdes conséquences pour l’Allemagne. Dans cette finale du groupe C, les coéquipières de Jule Brand n’ont pas existé contre la Suède. Le large revers 4-1 a pour effet de voir les Allemandes se contenter de la deuxième place. Une position qui pourrait être synonyme de quarts de finale contre la France, si les Bleues parviennent à garder leur première place du groupe D ce dimanche soir. Il faudra pour cela un match nul contre les Pays-Bas de Damaris et Daniëlle van de Donk.

Cinq minutes pour Sara Däbritz

En attendant de connaitre quel sort leur sera réservé, les joueuses de Christian Wück avaient le masque à l’issue des 90 minutes et il y avait de quoi. Dans cette finale, tout avait pourtant bien commencé pour l’Allemagne. Une fois de plus, Jule Brand avait montré la voie, en ouvrant le score dès la 7e minute. Et puis tout a volé en éclats avec trois buts encaissés entre la 12e et la 34e. Comble du spectacle, les Allemandes ont évolué en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu avec le rouge de Carlotta Wamser, ayant provoqué le penalty du 3-1.