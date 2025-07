Gusto "soulagé" de voir l’OL rester en Ligue 1

En marge de la finale de la Coupe du monde des clubs contre le PSG, Malo Gusto n’a pas caché son soulagement de voir l’OL rester en Ligue 1. Depuis les États-Unis, le latéral de Chelsea a suivi les péripéties de son club formateur.

Il y a un peu plus d’un mois, Amaury Barlet ne cachait pas sa fierté de voir certains de ses anciens joueurs être désormais en équipe de France. L’ancien formateur de l’OL Académie faisait notamment référence à Rayan Cherki, Pierre Kalulu, Bradley Barcola et Malo Gusto, retenus avec les Bleus en juin. Ce dimanche (21h), l’attaquant du PSG et le latéral de Chelsea se feront face en finale de la Coupe du monde des clubs. L’occasion de devenir champion d’Europe et champion du monde la même saison, bien loin des tourments de l’OL, leur club formateur.

"La situation me rendait triste"

Néanmoins, même de l’autre côté de l’Atlantique, Gusto n’a pas manqué de suivre l’actualité de son club formateur et de ce maintien en Ligue 1 assuré mercredi. "Bien sûr que c'est un soulagement. Ça fait toujours bizarre de voir que son club formateur, l'OL, un grand club qui a toujours été un grand club, en France, se fasse reléguer en Ligue 2, a-t-il déclaré aux médias français présents aux États-Unis. C'était un coup dur. Finalement, rester en Ligue 1 est super. La situation me rendait évidemment triste."

Parti de l’OL à l’été 2023, Malo Gusto s’était attiré quelques foudres de la part des supporters lyonnais, au même titre que Castello Lukeba et Bradley Barcola. Si la situation de départ avait été différente pour le natif de Villefontaine, cet exode avait été mal perçu. John Textor lui-même n’avait pas manqué de critiquer ces jeunes de l’Académie qui, selon lui, "n’ont pas montré d’envie de rester". Deux ans plus tard, les choix des uns et des autres ont été plutôt concluants.