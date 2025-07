OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du jeudi 10 juillet en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des gones", en podcast sur différentes plateformes.

Non, vous ne rêviez pas, Tant qu'il y aura des Gones était bien sur le plateau jeudi 10 juillet. Il faut dire qu'il y avait des choses à dire après cette semaine de tous les dangers vécue par l'OL. Maintenu en Ligue 1 suite à son action devant la commission d'appel de la DNCG, le club a échappé de peu à la rétrogradation administrative. Il fallait dans en parler dans TKYDG.

Sur le plateau, nous retrouvions Razik Brikh et David Hernandez, les journalistes d'Olympique-et-Lyonnais.com, mais aussi Nicolas Puydebois. Notre consultant et ancien joueur rhodanien était d'ailleurs extrêmement soulagé par cette décision. Un peu plus de 24 heures après le verdict, tous trois sont revenus, en trois thèmes, sur la situation des septuples champions de France (2002-2008).

Quid du sportif à présent ?

Pour entamer cette émission spéciale, un premier point récapitulatif du contexte afin d'expliquer cet heureux dénouement. Ensuite, il fut question du nouveau duo de dirigeants, Michele Kang - Michael Gerlinger. Après la démission de John Textor du Eagle Football Group, il est entré dans la lumière en réussissant sa mission sauvetage.

Enfin, la troisième partie de cet opus ne pouvait se conclure sans évoquer le sportif. L'OL a bien sûr besoin de réduire la voilure (et donc la masse salariale), mais il compte se montrer suffisamment compétitif pour viser le haut de tableau. En sera-t-il capable ? Bien malin celui capable de répondre avec certitude à cette question dès aujourd'hui.

