OL - DNCG : John Textor ne décolère pas

Un jour après l'annonce du maintien de l'OL en Ligue 1, John Textor s'est à nouveau exprimé au sujet de la DNCG. L'Américain se montre encore très remonté contre le gendarme financier.

Le dialogue est rompu. Puisque John Textor n'a plus aucun rôle décisionnaire au Eagle Football Group, malgré son statut de président de la maison-mère, Eagle Football Holding (EFH), il n'y a pas lieu de penser qu'il se retrouvera à nouveau face à la DNCG prochainement. Et il faut même l'espérer pour l'Olympique lyonnais, puisque les deux paraissent aujourd'hui irréconciliables.

Ce n'est pas le désamour, mais plutôt la mésentente. Tous deux ont des opinions divergentes sur la manière dont la barque doit être menée. Et cela a des répercussions directes sur les Rhodaniens. Jusqu'au pire, car ils ont frôlé la relégation en cette intersaison. Finalement maintenus en appel, ils repartiront bien en Ligue 1.

Le processus de la DNCG est "très subjectif"

Cela a dû soulager l'homme d'affaires, mais pas le faire décolérer. Il s'est en effet exprimé à ce propos jeudi, se montrant toujours aussi perplexe sur le fonctionnement du gendarme financier. "Comment un club comme l'OL peut-il être relégué pour des raisons de viabilité ? La même semaine, nous avons passé avec succès l'examen de viabilité de l'UEFA (*), qui est très complet et extrêmement professionnel", a-t-il déclaré au micro de Talksport.

Invité de la radio britannique, John Textor juge "le processus (de la Direction nationale du contrôle de gestion) très subjectif". "Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ils prennent littéralement vos revenus provenant des joueurs et des transferts et disent que cela ne doit pas être pris en compte, s'est-il défendu. Nous réalisons 100 millions de dollars par an grâce à la vente de joueurs. Or, selon leur modèle de viabilité, ils doivent faire des projections comme si vous ne vendiez aucun footballeur."

"La gouvernance en France ne fonctionne pas"

Au bout du compte, l'Américain admet, de manière un peu ironique, être "en grande partie le problème" pour l'Olympique lyonnais face à la DNCG. Mais il ne s'avoue pas vaincu, en tout cas, il souhaite être "un agent du changement. Je pense que la gouvernance en France ne fonctionne pas." À commencer par la Direction nationale du contrôle de gestion, qu'il "remet en question".

Voulant instaurer "un modèle comme celui de la Premier League, avec des règles claires et nettes, et où chaque club dispose d'une voix", le dirigeant d'EFH affirme que "Fédération française de football tente de prendre le contrôle de la Ligue, ce qui est une grave erreur." Une critique des instances qui passerait sans doute mieux sans les ratés précédents.

Tout ça fait dire à John Textor qu'il ne "s'intègre pas très bien dans le modèle de gouvernance français, et c'est bien pour cette raison qu'il faut rester." Pour quel projet ? En attendant, il semble davantage se consacrer à Botafogo et à la recherche d'une nouvelle acquisition en Angleterre. Aujourd'hui, Sheffield Wednesday aurait sa priorité, mais il serait aussi question de Watford.