OL : Thomas Seydoux a choisi John Textor

Dans son autobiographie qui sortira le 8 mars, Jean-Michel Aulas se confie sur la vente de l'OL à John Textor en décembre dernier. Le président lyonnais explique que le choix de l'Américain a été tranché par Thomas Riboud-Seydoux.

Depuis le mois de décembre 2022, l'OL est passé dans une nouvelle ère. Après 35 années sous le contrôle de Jean-Michel Aulas, le club est désormais passé sous pavillon américain avec John Textor comme actionnaire majoritaire. Dans son autobiographie qui sortira cette semaine, le 8 mars, le Lyonnais raconte comment s'est effectué le choix de l'homme d'affaires.

"Trois noms ont été médiatisés, John Textor [...], Iconic Sports [...] et Foster Gillett, énumère-t-il, selon des documents publiés par le Journal du dimanche. Au terme des auditions, nous retenons deux dossiers avec la banque Raine (missionnée pour vendre les parts d'IDG Capital et Pathé), ceux de Gillett et Textor, qui souhaitent tous les deux prendre l'intégralité du capital et que je reste quelques années à la présidence."

"Thomas Riboud-Seydoux choi­sit et impose John Textor"

Après la sélection, ce n'est Aulas qui a eu le dernier mot sur le choix de l'investisseur. "La décision finale est prise à la demande de Thomas Riboud-Seydoux, fils adoptif de Jérôme Seydoux, qui représente alors Pathé au conseil d'administration d'OL Groupe et avec lequel j'ai toujours entretenu d'excellentes relations, explique-t-il. Thomas choi­sit et impose John Textor. J'accepte sa préférence."

Depuis sa prise de fonction, le patron d'Eagle Football est venu deux fois à Lyon, en janvier et cette semaine pour assister entre autres à OL - Grenoble en Coupe de France. Il s'est aussi largement impliqué dans le recrutement hivernal, en particulier avec Jeffinho et Joao Gomes, ancien joueur de Flamengo et désormais à Wolverhampton. Il avait essayé de convaincre le milieu brésilien de signer dans le Rhône.