Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL ne connaîtra pas tout de suite la date de son déplacement à Rennes. La Ligue a diffusé une programmation partielle de la 4e journée.

    Les aléas de la programmation des week-ends de Ligue 1 est de retour. Si elle a communiqué assez tôt sur les trois premières, la quatrième attendra. Ce mardi, la LFP a expliqué que le calendrier complet pour la période du 12 au 14 septembre ne serait pas dévoilé avant le 1er septembre, soit après la planification de la phase de ligue de la Ligue des champions.

    Bien qu'aucune des deux formations ne soit concernée, la date du duel entre Rennes et l'OL n'a pas été annoncée. Au contraire de Brest - Paris FC et de Metz - Angers, qui auront lieu le dimanche au cours du multiplexe de 17h15. À noter que cette quatrième journée interviendra après la première trêve internationale de septembre.

    L'OL ne devrait pas jouer le vendredi 12 septembre

    Puisque la C1 reprendra le mardi 16, on peut penser que le PSG, Marseille ou Monaco, les clubs français qualifiés pour la prestigieuse compétition, jouera le vendredi soir. Pour l'Olympique lyonnais, la Ligue Europa reviendra le 24 ou 25 septembre.

    La formation rhodanienne n'a donc pas d'impératif de calendrier. Ce ne sera pas le cas ensuite, à commencer par la réception d'Angers le week-end du 20-21. Juste avant d'entrer en lice en C3, et alors qu'il faudra aller à Lille ensuite, sans doute le dimanche 28 septembre.

    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise

    Derniers commentaires
    Nouvelle blessure au genou pour Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL) 18/08/25
