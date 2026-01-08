Actualités
Le logo de l'OL
Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ça bouge (un peu) au conseil d'administration de l'OL

  par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Du mouvement au conseil d'administration de l'OL. Mercredi, le Eagle Football Group a annoncé l'arrivée de trois nouveaux membres, après les départs de ces derniers mois.

    Le calme fait du bien à l'OL. Corentin Tolisso l'a exprimé le week-end passé, une sérénité qui s'accompagne de résultats globalement positifs. Autour du club, l'air est moins vicié et l'atmosphère semble apaisée. Cependant, il reste encore des aménagements à effectuer afin de retrouver un fonctionnement optimal. Dans les bureaux par exemple, on observe un petit remue-ménage.

    Cinq démissions en six mois

    Mercredi, le Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) a officialisé des bouleversements au sein de son conseil d'administration (CA). Deux administratrices ont quitté le navire : Bethel Gotllieb (départ effectif le 31 décembre 2025) et Camille Lagache (le 7 janvier).

    Cela fait suite aux démissions plus ou moins récentes de Mark Affolter (octobre 2025), Jamie Dinan (juin 2025), John Textor (juin 2025). Pour les remplacer, il a été décidé de coopter trois nouvelles personnes en ce début d'année. Dans les futures réunions, nous retrouverons Stephen Welch, un Australien également administrateur indépendant de la holding Eagle Football Bidco.

    Retour de Gilbert Saada

    Nous avons aussi la Franco-Britannique Victoria Wescott, ancienne avocate, ainsi que le Français Gilbert Saada, un coutumier du monde de la finance. Ce dernier est bien connu à Décines puisqu'il a siégé durant plusieurs années au CA du temps de la gouvernance de Jean-Michel Aulas.

    Ces nominations sont soumises à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale convoquée pour le 28 janvier 2026. Désormais, le conseil d'administration est resserré à huit membres, quatre hommes et quatre femmes.

