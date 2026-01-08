Actualités
Mercato : Himad Abdelli à l'OM plutôt qu'à l'OL

    • Courtisé par l'OL, l'OM et d'autres clubs, Himad Abdelli devrait se tourner vers Marseille. Le milieu angevin a choisi sa future destination.

    Après une première moitié de saison réussie, Himad Abdelli avait l'embarras du choix. Ses prestations à Angers, et sa situation contractuelle, ont attiré les convoitises. L'OL, en particulier, était sur le dossier. Il semblait même en bonne posture puisque le joueur avait donné son accord pour venir cet hiver selon L'Équipe.

    L'OL refroidi par les demandes angevines

    Puis, Marseille est entré dans la danse et a davantage séduit le footballeur de 26 ans. Plusieurs médias annoncent que le milieu de terrain a décidé de rejoindre l'OM. On parle d'un contrat de cinq ans pour l'international algérien (il est actuellement à la CAN) dans la cité phocéenne. Reste maintenant à savoir quand aura lieu cette opération. Car rappelons-le, il est en fin de contrat à l'issue de cet exercice.

    Fin de la piste donc pour l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien avait de toute manière été refroidi par les demandes du SCO pour valider ce transfert cet hiver. Dans ce registre, l'actuel 5e de Ligue 1 suit toujours Noah Nartey (20 ans). Un profil peut-être un peu plus offensif évoluant à Brondby.

    7 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 8 Jan 26 à 9 h 36

      En même temps qui est surpris ? Il avait déjà expliqué que l’OM était son club préféré et que c’était le club de cœur de ses parents…
      Pour moi il s’agit d’un écran de fumée pour que la cellule de recrutement avance sur ses autres dossiers.
      Les Sulc, Morton…rien n’est sorti dans la presse avant que le deal ne soit déjà bouclé…
      À la rigueur la piste Nartey, qui est déjà sortie, me semble la plus crédible. Et le titi parisien défenseur aussi.

      Signaler
    2. Avatar
      MIMI38 - jeu 8 Jan 26 à 9 h 54

      est ce que tout le monde est d'accord pour dire que l'on s'en remettra , non ?

      Signaler
    3. Ercon
      Ercon - jeu 8 Jan 26 à 9 h 55

      Même sentiment ... un simple écran de fumée. Pas de regrets.

      Signaler
    4. Monark
      Monark - jeu 8 Jan 26 à 9 h 58

      Info l'équipe : Abdelli a choisi Marseille.
      Pas grave , trop cher. Je lui préfère nettement le jeune danois de Brondby . Un clone de notre Tyler, très talentueux .
      Il semble qu’on ait dégainé une première offre.👍👌

      Signaler
    5. Monark
      Monark - jeu 8 Jan 26 à 9 h 59

      Article complet de l ‘équipe sur le joueur.
      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Quel-est-le-profil-de-noah-nartey-jeune-milieu-de-terrain-polyvalent-dans-le-viseur-de-l-ol/1629145

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 8 Jan 26 à 10 h 04

        encore aller chercher un jeune étranger , en concurrence directe avec ceux de notre académie , Merah en particulier .
        Si c'est juste pour faire du trading , ça me lasse ces recrutements .

        Signaler
    6. Gerard
      Gerard - jeu 8 Jan 26 à 10 h 07

      Abdelli !
      En même temps, quand son équipe nationale fera appel à ses services, il sera plus près de chez lui !

      Signaler

