Mercato : Himad Abdelli à l'OM plutôt qu'à l'OL

Courtisé par l'OL, l'OM et d'autres clubs, Himad Abdelli devrait se tourner vers Marseille. Le milieu angevin a choisi sa future destination.

Après une première moitié de saison réussie, Himad Abdelli avait l'embarras du choix. Ses prestations à Angers, et sa situation contractuelle, ont attiré les convoitises. L'OL, en particulier, était sur le dossier. Il semblait même en bonne posture puisque le joueur avait donné son accord pour venir cet hiver selon L'Équipe.

L'OL refroidi par les demandes angevines

Puis, Marseille est entré dans la danse et a davantage séduit le footballeur de 26 ans. Plusieurs médias annoncent que le milieu de terrain a décidé de rejoindre l'OM. On parle d'un contrat de cinq ans pour l'international algérien (il est actuellement à la CAN) dans la cité phocéenne. Reste maintenant à savoir quand aura lieu cette opération. Car rappelons-le, il est en fin de contrat à l'issue de cet exercice.

Fin de la piste donc pour l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien avait de toute manière été refroidi par les demandes du SCO pour valider ce transfert cet hiver. Dans ce registre, l'actuel 5e de Ligue 1 suit toujours Noah Nartey (20 ans). Un profil peut-être un peu plus offensif évoluant à Brondby.