OL - Mercato : au milieu aussi, des ajustements à venir ?

Si la priorité de l'OL était clairement de muscler son attaque, il a visiblement aussi l'intention de modifier un peu son milieu de terrain. La touche finale pour une bonne deuxième partie de saison ?

14 clean-sheets en 23 rencontres. Sur la première moitié de la saison, la défense de l'OL a montré de nets progrès. Elle est certes passée à côté à quelques occasions, notamment face à Nice (3-2) ou au Paris FC (3-3), mais ce n'est pas un secteur de jeu qui fait globalement défaut. Incarnée par Moussa Niakhaté, entre autres, elle a même soulagé l'équipe sur bien des matchs difficiles.

Sur les autres lignes en revanche, il y aurait des choses à redire. Devant déjà, où la perte de Georges Mikautadze (Villarreal) dans les dernières heures du mercato estival a fait du mal. Cet hiver, la priorité étant donc d'apporter un coup de fouet offensif, et Endrick est venu en prêt pour cela. Au milieu également, des interrogations subsistent.

Qui avec Morton et Tolisso ?

Tyler Morton et Corentin Tolisso sont des incontournables à leur poste. On peut même aller plus loin en les désignant comme les patrons du jeu rhodanien. Mais qui pour compléter le trio souvent installé par Paulo Fonseca ? Jusqu'ici, ça se jouait entre Tanner Tessmann (20 apparitions) et Mathys de Carvalho (17). Néanmoins, ces deux éléments ont certaines lacunes, et aucun ne s'est imposé comme un titulaire indispensable. L'Américain avait bien démarré, mais il est rentré dans le rang petit à petit, sachant qu'une blessure a freiné sa fin d'année.

Quid d'Orel Mangala, qui a disputé quelques minutes face à Saint-Cyr Collonges (3-0) ? Son retour des croisés a été contrarié, et les certitudes sont maigres à son sujet. Quant à Khalis Merah, il semble encore un peu léger pour ce rôle, et évolue en plus à un poste comparable à celui de son capitaine. La prochaine période des transferts peut-elle apporter la solution à cette question ? "On est en train de travailler dessus, car nous avons besoin de joueurs. Nous avons des objectifs, des cibles, mais elles ne sont pas ici. Nous allons voir. Je pense qu'il est possible d'améliorer l'effectif", affirmait Paulo Fonseca avant de partir en vacances.

Abdelli et Nartey, des profils forts techniquement

Ces dernières heures, les pistes menant à Himad Abdelli (Angers) et à Noah Nartey (Brondby) sont sorties du bois. Deux profils techniques, assez polyvalents, bien que l'international Espoirs danois soit davantage utilisé comme numéro 10. Le chaînon manquant de l'entrejeu de l'OL est-il parmi ces deux noms ? Rien n'est encore fait, mais cela indique clairement que le club scrute les possibilités pour améliorer sa compétitivité dans cette zone du terrain.

Des renforts qui seraient d'ailleurs les bienvenus, comme l'a rappelé Corentin Tolisso. "Je pense que c'est important. On sait aujourd'hui qu'on a un groupe en termes de nombre un peu limité, reconnaissait le champion du monde 2018. Parfois, on peut voir sur le banc qu'il y a de très jeunes footballeurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aider une formation professionnelle."

Tanner Tessmann sera-t-il encore Lyonnais en février ?

Avec sa cinquième place, et sa position de leader de la Ligue Europa, l'Olympique lyonnais a un coup à jouer d'ici au printemps. Répondant pour l'instant aux attentes, il pourrait même faire un peu plus que cela si les ajustements hivernaux portent leurs fruits. Sachant par ailleurs que Tanner Tessmann fait l'objet d'intérêts, et qu'il n'est pas impossible que des offres arrivent pour l'international américain. Ça devrait donc encore bouger à Décines dans les semaines à venir.