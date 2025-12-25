Actualités
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l’OL (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Real Madrid : Endrick est persuadé de réussir à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Au moment de s'engager avec l'OL pour la fin de saison, Endrick aurait fait une promesse à ses coéquipiers du Real Madrid. Celle de réussir en France avant de revenir en Espagne.

    À 19 ans, Endrick a encore toute sa carrière devant lui. Mais le Brésilien vient de perdre six mois à cirer le banc du Real Madrid et il a du temps à rattraper. Dans l'optique de la Coupe du monde l'été prochain, il va tenter de se relancer à l'OL, où il a signé en prêt mardi. Un semestre pour gagner son billet pour l'Amérique du Nord. Pour cela, il devra démontrer toutes ses qualités avec sa nouvelle équipe.

    Premier entraînement le 29 décembre

    L'attaquant semble convaincu d'en être capable. AS a en effet révélé une anecdote au moment des au revoir du jeune homme à ses coéquipiers madrilènes. Il leur aurait fait la promesse de réussir en France et en Ligue Europa avant de revenir au club pour la saison 2026-2027. Surnommé "Bobby" par ses partenaires, en référence à Bobby Charlton, l'avant-centre est visiblement très apprécié du vestiaire de la "Maison Blanche". Ce dernier s'est mobilisé pour l'encourager lorsqu'il ne jouait pas.

    Sur cette première moitié d'exercice 2025-2026, il a disputé trois rencontres seulement, pour une titularisation. Dans le Rhône, le footballeur de la génération 2006 aura évidemment davantage de temps de jeu. À lui ensuite d'en faire un suffisamment bon usage pour se rappeler au bon souvenir du sélectionneur, Carlo Ancelotti, et de la Seleção. Début de l'histoire le 29 décembre avec son premier entraînement.

