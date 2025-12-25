Actualités
Endrick sur le banc du Real Madrid
Endrick sur le banc du Real Madrid (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)

Endrick vient s’ajouter à la longue liste des Brésiliens de l’OL

  • par David Hernandez

    • Première recrue hivernale de l'OL, Endrick vient repeupler le contingent de Brésiliens à l'OL, qui ne comptait qu'Abner cette saison. Il perpétue une tradition qui dure depuis soixante-dix ans.

    Durant sa présidence, il a souvent visé à côté. Pourtant, pour une fois, on ne peut que confirmer les propos de John Textor. L'homme d'affaires américain a souligné la longue histoire qui lie l'OL avec le Brésil suite à l'arrivée d'Endrick"Brésil et France... À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l'OL !", a écrit l'ancien président lyonnais sur ses réseaux afin de saluer le prêt de six mois de l'attaquant du Real Madrid. En rejoignant la capitale des Gaules officiellement à partir du 1er janvier prochain, Endrick retrouvera Abner qu'il a côtoyé avec la Seleçao.

    Vingt-neuf à avoir signé avec Camilo

    Il s'inscrira surtout dans la lignée des grands attaquants brésiliens ayant fait le bonheur de l'OL. On pense forcément à Sonny Anderson, mais aussi à Elber ou encore Fred, qui ont aussi fait les belles heures de la sélection. Endrick perpétue aussi la tradition de la filière auriverde si chère à Bernard Lacombe. Il deviendra le 28e Brésilien (Camilo n'étant pas comptabilisé n'ayant jamais joué en match officiel) à porter le maillot de l'OL quand il fera ses débuts, très certainement à Lille, le 11 janvier. Une histoire commencée en 1956 avec la venue de Constantino Pires, resté entre Rhône et Saône pendant trois saisons.

    à lire également
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus 09:00
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL retrouvera Jérôme Brisard 08:10
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick vient s’ajouter à la longue liste des Brésiliens de l’OL 07:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Ligue 1 : limité par son effectif, Fonseca n’a fait que peu de rotation 24/12/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L’OL fêtera ses dix ans à Décines contre Brest 24/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Endrick à l’OL ? Même Textor s’en mêle 24/12/25
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1 24/12/25
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL 24/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
    Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ? 24/12/25
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier 24/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 24/12/25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 24/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 24/12/25
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 24/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 24/12/25
    Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille)
    Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu 24/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier 23/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 23/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut