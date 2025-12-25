Endrick vient s’ajouter à la longue liste des Brésiliens de l’OL

Première recrue hivernale de l'OL, Endrick vient repeupler le contingent de Brésiliens à l'OL, qui ne comptait qu'Abner cette saison. Il perpétue une tradition qui dure depuis soixante-dix ans.

Durant sa présidence, il a souvent visé à côté. Pourtant, pour une fois, on ne peut que confirmer les propos de John Textor. L'homme d'affaires américain a souligné la longue histoire qui lie l'OL avec le Brésil suite à l'arrivée d'Endrick. "Brésil et France... À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l'OL !", a écrit l'ancien président lyonnais sur ses réseaux afin de saluer le prêt de six mois de l'attaquant du Real Madrid. En rejoignant la capitale des Gaules officiellement à partir du 1er janvier prochain, Endrick retrouvera Abner qu'il a côtoyé avec la Seleçao.

Vingt-neuf à avoir signé avec Camilo

Il s'inscrira surtout dans la lignée des grands attaquants brésiliens ayant fait le bonheur de l'OL. On pense forcément à Sonny Anderson, mais aussi à Elber ou encore Fred, qui ont aussi fait les belles heures de la sélection. Endrick perpétue aussi la tradition de la filière auriverde si chère à Bernard Lacombe. Il deviendra le 28e Brésilien (Camilo n'étant pas comptabilisé n'ayant jamais joué en match officiel) à porter le maillot de l'OL quand il fera ses débuts, très certainement à Lille, le 11 janvier. Une histoire commencée en 1956 avec la venue de Constantino Pires, resté entre Rhône et Saône pendant trois saisons.