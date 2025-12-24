Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

OL - Ligue 1 : limité par son effectif, Fonseca n’a fait que peu de rotation

  • par David Hernandez

    • Devant faire avec les limites du mercato estival et la blessure de Malick Fofana, Paulo Fonseca a tiré sur la corde. Avec seulement 57 changements en 16 matchs de Ligue 1, l’OL est parmi les équipes qui font le moins tourner en Europe.

    C’est un constat qui n’a échappé à personne. Que ce soit les observateurs, les supporters, la direction et le vestiaire lyonnais, tous sont unanimes sur le fait que l’OL a dû composer avec un effectif réduit pendant cette première partie de saison. En décembre, les joueurs rhodaniens ont commencé à sérieusement tirer la langue, à force d’enchaîner tous les trois jours. Moussa Niakhaté, Clinton Mata ou encore Corentin Tolisso ont disputé presque toutes les minutes de la formation cinquième de Ligue 1. La palme revient aux deux défenseurs centraux, même si Mata a pu couper "grâce" à sa blessure à Auxerre. Mais face à la pénurie de solutions, Paulo Fonseca a dû tirer sur la corde et l’OL s’en sort plutôt bien niveau blessure à ce petit jeu-là.

    Le mercato hivernal pour s'ajuster ?

    Au moment de faire le bilan de cette première partie de saison, l’entraîneur portugais n’a pas manqué de rappeler ce que le club avait vécu durant l’été avec "les pertes de Cherki, Lacazette, Mikautadze et Thiago Almada" puis la blessure de "Fofana qui s’est ajoutée à celle de Nuamah". Un secteur offensif complètement repensé donc et des solutions qui ont manqué. De quoi expliquer le manque de coaching de Fonseca en cours de match ? C’est le gros point noir concernant l’entraîneur lyonnais, qui se réfugie finalement derrière les limites de son groupe comme explication.

    Quoi qu’il en soit, sur les 16 matchs de Ligue 1 en 2025-2026, il n’a effectué que 57 changements, soit 3,5 par match quand il peut en utiliser cinq. Cancre de la Ligue 1 dans le domaine, l’OL l’est presque dans les cinq grands championnats également. Seuls l’AC Milan avec 51 changements et Crystal Palace ainsi qu’Everton (54) en ont fait moins. Durant l’hiver, Paulo Fonseca souhaite étoffer son groupe et on comprend pourquoi. 

    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L’OL fêtera ses dix ans à Décines contre Brest

