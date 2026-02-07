Nantes : un groupe presque au complet face à l'OL

Hormis les choix de l'entraîneur, le FC Nantes profite d'un groupe presque à 100% pour recevoir l'OL. Seuls Frédéric Guilbert et Bahmed Deuff sont forfaits.

Contrairement à l'OL qui déplore sept absents (Ruben Kluivert, Orel Mangala, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Roman Yaremchuk), Nantes est épargné. Cela n'empêche pas les mauvais résultats pour Johann Lepenant et ses coéquipiers. Ils chercheront à mettre un terme à leur série de trois défaites consécutives ce samedi (21h05), à l'aide d'un groupe presque au complet.

En effet, l'entraîneur Ahmed Kantari dispose de la très grande majorité de ses forces vives. Seuls manquent à l'appel le défenseur expérimenté Frédéric Guilbert et le jeune attaquant Bahmed Deuff. On se souvient d'ailleurs que ce dernier avait fait une belle entrée en jeu malgré la défaite 3 à 0 à l'aller. Pour le reste, le coach ligérien a dû faire des choix.

Retour de Machado, première pour Sylla

Il a choisi de se passer de Mathieu Acapandié, Ignatius Ganago, Amady Camara ou encore Uros Radakovic. Abakar Sylla (dernière recrue hivernale) et Deiver Machado, qui revient de blessure, renforcent l'effectif. De quoi donner des options tactiques, même si les Nantais devraient jouer à cinq derrière. A voir ensuite qui accompagnera Rémy Cabella et Matthis Abline en attaque.

Le groupe nantais : Lopes (g), Carlgren (g), Mirbach (g), Amian, Yousuf, Awaziem, Tati, Sylla, Cozza, Sissoko, Kaba, Coquelin, Leroux, Machado, Centonze, Lepenant, Cabella, Tabibou, Guirassy, Abline, El Arabi, Mohamed