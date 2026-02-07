Actualités
Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes (AFP)

Nantes : un groupe presque au complet face à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Hormis les choix de l'entraîneur, le FC Nantes profite d'un groupe presque à 100% pour recevoir l'OL. Seuls Frédéric Guilbert et Bahmed Deuff sont forfaits.

    Contrairement à l'OL qui déplore sept absents (Ruben Kluivert, Orel Mangala, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Roman Yaremchuk), Nantes est épargné. Cela n'empêche pas les mauvais résultats pour Johann Lepenant et ses coéquipiers. Ils chercheront à mettre un terme à leur série de trois défaites consécutives ce samedi (21h05), à l'aide d'un groupe presque au complet.

    En effet, l'entraîneur Ahmed Kantari dispose de la très grande majorité de ses forces vives. Seuls manquent à l'appel le défenseur expérimenté Frédéric Guilbert et le jeune attaquant Bahmed Deuff. On se souvient d'ailleurs que ce dernier avait fait une belle entrée en jeu malgré la défaite 3 à 0 à l'aller. Pour le reste, le coach ligérien a dû faire des choix.

    Retour de Machado, première pour Sylla

    Il a choisi de se passer de Mathieu Acapandié, Ignatius Ganago, Amady Camara ou encore Uros Radakovic. Abakar Sylla (dernière recrue hivernale) et Deiver Machado, qui revient de blessure, renforcent l'effectif. De quoi donner des options tactiques, même si les Nantais devraient jouer à cinq derrière. A voir ensuite qui accompagnera Rémy Cabella et Matthis Abline en attaque.

    Le groupe nantais : Lopes (g), Carlgren (g), Mirbach (g), Amian, Yousuf, Awaziem, Tati, Sylla, Cozza, Sissoko, Kaba, Coquelin, Leroux, Machado, Centonze, Lepenant, Cabella, Tabibou, Guirassy, Abline, El Arabi, Mohamed

    à lire également
    Ligue 1 : l'OL peut-il mettre la pression sur l'OM ?
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - sam 7 Fév 26 à 15 h 04

      C’est le mont Armorique qui se dresse devant nous (enfin si tant est que Nantes est en Armorique 😜).
      Dans d’autres circonstances on serait beaucoup moins craintifs avant de les jouer mais là tout est contre nous avant ce match là 🙄

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Ligue 1 : l'OL peut-il mettre la pression sur l'OM ? 15:10
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    Nantes : un groupe presque au complet face à l'OL 14:20
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Ligue 1 : Šulc (OL) remporte le prix du but du mois de janvier 13:30
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Face au FC Nantes, l'historique récent plaide pour l'OL 12:40
    Des supporters devant le Parc OL
    OL Lyonnes - Saint-Étienne : plus de 6 500 billets écoulés 11:50
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    Nantes - OL : Maitland-Niles, Tessmann et Moreira attendus dans le 11 11:00
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Wolfsburg ou la Juventus le 2 avril (21h) 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve vise un 3e succès consécutif 09:25
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense 08:40
    Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL 07:30
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes prête Bekhaled au Servette FC 06/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Nantes - OL : Ghezzal seul retour, première convocation pour Kamara 06/02/26
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL recevra le Paris FC le 8 mars à 20h45 06/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Ligue Europa : Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste 06/02/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 06/02/26
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Coupe de France : l'OL recevra Lens le jeudi 5 mars (21h10) 06/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut