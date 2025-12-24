Endrick à l’OL ? Même Textor s’en mêle

L’arrivée d’Endrick à l’OL n’a laissé personne indifférent. Pas même John Textor qui a trouvé un moyen de se rappeler aux (mauvais) souvenirs des supporters lyonnais.

Avec douze millions de vues en moins de vingt-quatre heures, l’annonce de l’arrivée d’Endrick a été un véritable carton pour l’OL. Le phénomène autour de l’attaquant brésilien n’en est qu’à ses débuts et il ne reste plus qu’à espérer que cet engouement se traduise par une réussite sur le terrain également. Toutefois, voir l’international auriverde débarquer en provenance du Real Madrid a déclenché des réactions en chaîne. Entre coéquipiers madrilènes, compatriotes de sélection ou tout simplement stars du ballon rond comme Karim Benzema, tout le monde voit cette association OL - Endrick avec un grand plaisir. Face à ce gros coup, John Textor ne pouvait bien évidemment pas rester de marbre, pour rappeler qu’il était toujours là.

"Brésil et France... À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l'OL !"

Quelques jours après qu'il a tenté de donner sa version personnelle de son passage entre Rhône et Saône, l’homme d’affaires américain ne veut décidément pas quitter la scène, comme une preuve qu’il en faudra beaucoup pour le mettre à la porte. Dans un message sur son compte Instagram, Textor n’a pas manqué de faire écho aux liens entre l’OL et le Brésil, sous entendant aussi la synergie qui a pu exister un temps avec Botafogo. "Brésil et France... À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l'OL !" Mais sans faire offense à l’Américain, l'histoire se souviendra bien plus de Sonny Anderson, Cris ou Marcelo (le premier) que des six mois de Thiago Almada.