Actualités
Endrick sous le maillot de l'OL
Endrick sous le maillot de l’OL (@OL)

Endrick à l’OL ? Même Textor s’en mêle

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • L’arrivée d’Endrick à l’OL n’a laissé personne indifférent. Pas même John Textor qui a trouvé un moyen de se rappeler aux (mauvais) souvenirs des supporters lyonnais.

    Avec douze millions de vues en moins de vingt-quatre heures, l’annonce de l’arrivée d’Endrick a été un véritable carton pour l’OL. Le phénomène autour de l’attaquant brésilien n’en est qu’à ses débuts et il ne reste plus qu’à espérer que cet engouement se traduise par une réussite sur le terrain également. Toutefois, voir l’international auriverde débarquer en provenance du Real Madrid a déclenché des réactions en chaîne. Entre coéquipiers madrilènes, compatriotes de sélection ou tout simplement stars du ballon rond comme Karim Benzema, tout le monde voit cette association OL - Endrick avec un grand plaisir. Face à ce gros coup, John Textor ne pouvait bien évidemment pas rester de marbre, pour rappeler qu’il était toujours là.

    "Brésil et France... À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l'OL !"

    Quelques jours après qu'il a tenté de donner sa version personnelle de son passage entre Rhône et Saône, l’homme d’affaires américain ne veut décidément pas quitter la scène, comme une preuve qu’il en faudra beaucoup pour le mettre à la porte. Dans un message sur son compte Instagram, Textor n’a pas manqué de faire écho aux liens entre l’OL et le Brésil, sous entendant aussi la synergie qui a pu exister un temps avec Botafogo. "Brésil et France... À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l'OL !" Mais sans faire offense à l’Américain, l'histoire se souviendra bien plus de Sonny AndersonCris ou Marcelo (le premier) que des six mois de Thiago Almada.

    à lire également
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 24 Déc 25 à 16 h 49

      Il fait du JMA, en peu de temps avec ce dernier il aura vite appris. Pour peu qu'il se présente lui aussi un jour aux municipales, dans son canton américain 🫣

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Endrick à l’OL ? Même Textor s’en mêle 16:45
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1 15:45
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL 14:45
    Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
    Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ? 13:45
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier 12:45
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 11:45
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 10:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 09:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 09:00
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 08:00
    Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille)
    Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu 07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier 23/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 23/12/25
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à son parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières 23/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 23/12/25
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 23/12/25
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 23/12/25
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 23/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut