Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1

  • par David Hernandez

    • Parti en juin dernier de l’OL, Rayan Cherki avait clairement influencé le premier semestre lyonnais. Pour preuve, au moment de faire le bilan 2025, le meneur reste sur le podium des meilleurs passeurs de Ligue 1.

    Il est en train de se faire un nom en Premier League, malgré un temps de jeu restreint. Sa complicité avec Erling Haalandlaisse présager de belles choses à Manchester City. Celle avec Alexandre Lacazette avait clairement porté l'OL la saison passée, notamment sur le premier semestre 2025. Six mois qui avaient fait passer Rayan Cherki dans une autre dimension, s'attirant ainsi l'intérêt des Citizens. Six mois après son départ de son club formateur, l'international français a défrayé la chronique, à tel point qu'il fait encore partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 sur l'année civile.

    Passeur décisif presque un match sur deux sur six mois

    N'ayant plus joué dans le championnat de France depuis le 17 mai 2025 et la dernière journée contre Angers, Rayan Cherki occupe pourtant... la deuxième place dans ce classement de l'année civile. Avec huit offrandes, il se place derrière Adrien Thomasson (10) et à égalité Lamine Camara (Monaco) et Bradley Barcola (PSG). Seulement, tout cela fut réalisé en 19 matchs, contre 33 pour le capitaine lensois. Soit un ratio de 0,42, preuve de l'influence qu'avait Cherki dans la formation lyonnaise.

    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL

