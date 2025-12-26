Actualités
Clinton Mata, défenseur de l'OL
Clinton Mata, défenseur de l’OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola doivent débloquer le compteur

  • par Gwendal Chabas

    • Face au Zimbabwe ce vendredi (13h30), l'Angola n'a pas le choix. Clinton Mata et ses coéquipiers doivent l'emporter dans cette deuxième journée de la CAN.

    Il a longtemps cru prendre un bon point face à l'Afrique du Sud. Pour son entrée en lice dans la CAN, l'Angola a tenu tête aux Sud-Africains, mais s'est incliné 2 à 1 en concédant un but à dix minutes de la fin. Rien de rédhibitoire puisque les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Néanmoins, Clinton Mata et ses compatriotes n'ont presque pas le choix ce vendredi. Ils doivent battre le Zimbabwe dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules.

    Gagner, et si possible, assez largement

    Dominés également sur le tard par l'Égypte, le favori du groupe, les Zimbabwéens sont dans la même situation. Le vainqueur de ce duel, dont le coup d'envoi aura lieu à 13h30, se relancera dans la course aux 8es de finale. Le perdant, en revanche, sera définitivement dos au mur. Sauf que les Angolais affronteront les Égyptiens lundi prochain.

    Titulaire et sur le terrain sur 90 minutes, le défenseur de l'OL devrait enchaîner après le match de lundi. En plus d'un succès, lui et ses coéquipiers pourraient être inspirés, si possible, de faire gonfler la différence de buts. Cela devrait compter au moment de départager les nations.

    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste

