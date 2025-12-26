Actualités
Première Ligue : OL Lyonnes - Lens sera visible gratuitement

  • par Gwendal Chabas

    • Pour la reprise du championnat, l'OL Lyonnes recevra le RC Lens le mercredi 14 janvier. Une affiche diffusée sur la chaîne YouTube de la Première Ligue à 19 heures, dans le multiplexe.

    Actuellement en vacances, les joueuses de l'OL Lyonnes profitent d'un repos bien mérité après une première moitié de saison quasiment parfaite (16 victoires en 17 sorties). Elles reprendront le travail le dimanche 4 janvier, par un entraînement ouvert au public. Jonatan Giráldez et son groupe auront alors une semaine pour préparer le 16e de finale de Coupe de France. Pour leur entrée en lice, ils seront opposés à Saint-Etienne le 11 janvier.

    Le début d'année sera d'ailleurs chargé pour les Lyonnaises. Après les Stéphanoises, il faudra se mesurer aux Lensoises, qui viendront à Décines le mercredi 14 janvier. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 19 heures, dans le cadre du multiplexe prévu pour le retour de la Première Ligue.

    Les chocs face au PFC et au PSG sur Canal +

    Cinq des six rencontres de la 12e journée auront lieu en même temps. Pour les supporters qui n'auront pas l'opportunité de se rendre au Parc OL, pas de panique. La confrontation sera retransmise gratuitement sur la chaîne YouTube de la compétition. Car le diffuseur, Canal +, a opté pour Marseille - ASSE (19 heures) puis Paris FC - Nantes (21 heures) pour ses deux affiches du jour.

    Vous pourrez également vous connecter sur Olympique-et-Lyonnais, qui partagera les images de ce duel. À noter que les deux matchs d'après, face au PFC (18/01) et au PSG (30/01), seront disponibles sur Canal +.

