Actualités
Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
Tiago Goncalves, attaquant de la réserve de l’OL. Ici contre Saint-Priest en U17 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Tiago Gonçalves et Matthias Da Silva avec les U19 portugais

  • par David Hernandez

    • À l’occasion d’un stage d’observation, Tiago Gonçalves et Matthias Da Silva ont rejoint la sélection U19 du Portugal pour deux jours.

    La première trêve internationale n’est qu’en mars, mais la Fédération portugaise a choisi d’effectuer une revue d’effectif anticipée en ce début de mois de février. De ce lundi à mercredi, les U19 portugais ont rendez-vous au centre national pour deux jours d’observation à l’occasion d’un mini-stage. Si le contingent de Portugais est conséquent à l’OL ces derniers mois, le club lyonnais sera bien représenté pour ce stage.

    Plusieurs Franco-Portugais à l'OL

    Deux joueurs de l’Académie ont rejoint le camp de base portugais. Il s’agit de Tiago Gonçalves qui a fait ses débuts en pros avec l’OL ces dernières semaines et Matthias Da Silva qui partage le rôle de gardien numéro 3 avec Lassine Diarra derrière Dominik Greif et Rémy Descamps. Seuls Porto (6), Braga (5) et Benfica (3) ont plus de représentants que l’OL pour ce rassemblement des U19 du Portugal.

