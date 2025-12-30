CAN : après son nul, l'Angola de Clinton Mata (OL) garde l'espoir

Malgré son match nul face à l'Égypte lundi (0-0), l'Angola n'est pas encore hors de la CAN. Les coéquipiers de Clinton Mata peuvent finir parmi les meilleurs troisièmes.

Avec seulement deux points, il serait donc possible de se qualifier pour les 8es de finale d'un grand tournoi. C'est ce qu'espère en tout cas l'Angola après son match nul 0-0 face à l'Égypte lundi. Les compatriotes de Clinton Mata, qui est resté sur le banc pour cette affiche, étaient dos au mur avant cette troisième partie de la phase de groupes. Ils venaient en effet de s'incliner contre l'Afrique du Sud (2-1) et de concéder le nul devant le Zimbabwe (1-1).

Opposés à une formation égyptienne remodelée, sans Mohamed Salah et Omar Marmoush, les Angolais n'ont pas réussi à forcer le verrou. Ils ont poussé, notamment en deuxième période, sans trouver la faille, malgré un poteau (53e). Ils attendaient donc avec un certain stress les résultats de la Zambie et des Comores qui auraient pu les éliminer.

Tout va se jouer dans le groupe C

Sauf que le Maroc a largement dominé les Zambiens (3-0), et que les Comoriens n'ont pas battu le Mali (0-0). Voilà donc les Palancas Negras actuellement derniers troisièmes qualifiés pour l'instant. Mais la Tanzanie ou l'Ouganda peuvent encore mettre un terme à ce rêve de voir les 8es.

Réponse ce mardi à partir de 17 heures. Les Ougandais défient le Nigéria, déjà assuré de finir premier, tandis que la Tunisie doit valider son billet pour la suite face aux Tanzaniens. La donne est assez simple pour l'Angola. L'Ouganda ne doit pas gagner, et la Tanzanie doit s'incliner. Si cela se produit, les Angolais fileront en 8es de finale.