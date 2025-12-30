Actualités
Bafetimbi Gomis, ancien attaquant de l'OL
Bafetimbi Gomis, ancien attaquant de l’OL (Photo by Nathan Barange / DPPI via AFP)

Gomis (ex-OL) vient en aide aux plus démunis

  • par David Hernandez

    • Retraité des terrains depuis un an, Bafétimbi Gomis n’en reste pas moins un observateur avisé de l’OL ou encore de l’AS Saint-Étienne. En ce mois de décembre, l’ancien attaquant a agi pour la bonne cause avec la distribution de plusieurs centaines de repas aux personnes dans le besoin.

    On dit souvent des footballeurs qu’ils sont des personnes inaccessibles et dans leur bulle. C’est une part de vérité certaine, même s’il existe encore des pros qui gardent une proximité avec leur public. Cela a toujours été le cas de Bafétimbi Gomis durant sa carrière et encore un peu plus maintenant qu’il est à la retraite. Ayant raccroché les crampons il y a un an, l’ancien attaquant passe actuellement ses diplômes pour un avenir dans le football et partage son temps entre son domicile à Lyon et ses voyages aux quatre coins du globe.

    Une initiative renouvelée chaque année

    Actuellement au Sénégal, Gomis n’en oublie pas moins certaines valeurs qui avaient séduit durant son passage à l’OL. En ce mois de décembre et comme c’est le cas depuis quelques années, l’ancien international français (12 sélections) a profité de la période pour venir en aide aux plus démunis. Cinq cent repas de Noël ont été distribués dans le Forez grâce à l’aide du restaurant Le Canopy à Saint-Étienne et des associations locales. Une initiative à saluer en ces périodes de fêtes.

