À trois ou quatre derrière, quelle structure pour l'OL en 2026 ?

L'arrivée d'Endrick changera-t-elle la donne ? Sur la fin de l'année, Paulo Fonseca a parfois opté pour une défense à trois éléments. Reste à voir s'il poursuivra dans cette voie dans les mois à venir.

Il l'a fait, dit-il, afin de préparer les départs à la CAN de Moussa Niakhaté (Sénégal) et de Clinton Mata (Angola). Depuis la fin novembre et la démonstration face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Paulo Fonseca a très régulièrement installé son équipe en 3-4-2-1, ou en 5-2-2-1, selon si l'OL avait ou non le ballon. Une modification du système sans doute aussi possible en raison des absences des ailiers Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Un dispositif aperçu contre Nantes (3-0), Lorient pendant la première période (1-0) et Go Ahead Eagles (2-1). Il était ensuite plutôt hybride dans l'animation contre Le Havre (1-0). Face à Saint-Cyr Collonges (3-0), l'Olympique lyonnais avait retrouvé sa base à quatre derrière avec Hans Hateboer et Ruben Kluivert en charnière centrale. Qu'en sera-t-il en 2026 ? C'est toute la question alors que le mercato pourrait changer la donne.

Comment mettre Endrick dans les bonnes conditions ?

L'arrivée d'Endrick va-t-elle rebattre les cartes ? On sait que le Portugais a également installé cette composition avec Corentin Tolisso et Pavel Šulc en 10 afin qu'ils soient plus proches de Martin Satriano. "Je pense que c'est bien d'avoir en réserve différents systèmes, affirmait Clément Guillot, coach de Saint-Cyr Collonges. Je comprends et je trouve ça important car à un moment dans l'année, on a besoin de changer selon différents facteurs."

Malick Fofana et Ernest Nuamah vont par ailleurs finir par revenir, ce qui permettra de muscler les ailes. Alors cette défense à trois ou à cinq, un simple passage éphémère pour les Rhodaniens ? Paulo Fonseca ne voit pas la chose ainsi. "Pendant le match, nous pouvons changer de structure. Je ne pense pas que ce soit le plus important. Ce qui compte, ce sont nos intentions, nos dynamiques, énumérait l'ancien technicien de l'AC Milan. Par exemple, à Lorient, nous avons pris un but, mais défensivement, nous étions en contrôle. Offensivement, l'organisation est la même que nous jouions à trois ou à quatre."

Un OL encore différent au printemps

Notre consultant, Nicolas Puydebois, privilégierait lui un retour en arrière. "Je suis content qu'il revienne à quatre défenseurs. Je vois une formation davantage équilibrée comme cela. En revanche, l'animation offensive est plus en difficulté", a-t-il reconnu. Un défaut important, mais qu'on a pu constater de manière globale sur les dernières semaines, indépendamment du schéma utilisé.

Nous aurons un premier élément de réponse samedi avec le déplacement à Monaco (17 heures). Cependant, la composition d'équipe ne présagera de rien puisqu'Endrick ne sera pas qualifié, et qu'il manquera encore Fofana et Nuamah. Mais en attendant ces retours, et ceux des internationaux africains, l'OL disputera quelques rencontres majeures. Des rendez-vous qu'il lui faudra bien négocier, peu importe la tactique sélectionnée.