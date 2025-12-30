À trois ou quatre derrière, quelle structure pour l'OL en 2026 ?

L'arrivée d'Endrick changera-t-elle la donne ? Sur la fin de l'année, Paulo Fonseca a parfois opté pour une défense à trois éléments. Reste à voir s'il poursuivra dans cette voie dans les mois à venir.
Il l'a fait, dit-il, afin de préparer les départs à la CAN de Moussa Niakhaté (Sénégal) et de Clinton Mata (Angola). Depuis la fin novembre et la démonstration face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Paulo Fonseca a très régulièrement installé son équipe en 3-4-2-1, ou en 5-2-2-1, selon si l'OL avait ou non le ballon. Une modification du système sans doute aussi possible en raison des absences des ailiers Malick Fofana et Ernest Nuamah.
Un dispositif aperçu contre Nantes (3-0), Lorient pendant la première période (1-0) et Go Ahead Eagles (2-1). Il était ensuite plutôt hybride dans l'animation contre Le Havre (1-0). Face à Saint-Cyr Collonges (3-0), l'Olympique lyonnais avait retrouvé sa base à quatre derrière avec Hans Hateboer et Ruben Kluivert en charnière centrale. Qu'en sera-t-il en 2026 ? C'est toute la question alors que le mercato pourrait changer la donne.
Comment mettre Endrick dans les bonnes conditions ?
L'arrivée d'Endrick va-t-elle rebattre les cartes ? On sait que le Portugais a également installé cette composition avec Corentin Tolisso et Pavel Šulc en 10 afin qu'ils soient plus proches de Martin Satriano. "Je pense que c'est bien d'avoir en réserve différents systèmes, affirmait Clément Guillot, coach de Saint-Cyr Collonges. Je comprends et je trouve ça important car à un moment dans l'année, on a besoin de changer selon différents facteurs."
Malick Fofana et Ernest Nuamah vont par ailleurs finir par revenir, ce qui permettra de muscler les ailes. Alors cette défense à trois ou à cinq, un simple passage éphémère pour les Rhodaniens ? Paulo Fonseca ne voit pas la chose ainsi. "Pendant le match, nous pouvons changer de structure. Je ne pense pas que ce soit le plus important. Ce qui compte, ce sont nos intentions, nos dynamiques, énumérait l'ancien technicien de l'AC Milan. Par exemple, à Lorient, nous avons pris un but, mais défensivement, nous étions en contrôle. Offensivement, l'organisation est la même que nous jouions à trois ou à quatre."
Un OL encore différent au printemps
Notre consultant, Nicolas Puydebois, privilégierait lui un retour en arrière. "Je suis content qu'il revienne à quatre défenseurs. Je vois une formation davantage équilibrée comme cela. En revanche, l'animation offensive est plus en difficulté", a-t-il reconnu. Un défaut important, mais qu'on a pu constater de manière globale sur les dernières semaines, indépendamment du schéma utilisé.
Nous aurons un premier élément de réponse samedi avec le déplacement à Monaco (17 heures). Cependant, la composition d'équipe ne présagera de rien puisqu'Endrick ne sera pas qualifié, et qu'il manquera encore Fofana et Nuamah. Mais en attendant ces retours, et ceux des internationaux africains, l'OL disputera quelques rencontres majeures. Des rendez-vous qu'il lui faudra bien négocier, peu importe la tactique sélectionnée.
Peu importe pour moi, tous les systèmes sont bons! Le principal c’est de choisir un système qui convient aux joueurs dont on dispose et également en fonction de l adversaire ! Ce qu m’inquiète plus, c’est La Défense qui sera alignée contre Monaco? Qui de Kuivert, Haterboer, Tessmann seront titulaires ? Faut il lancer Barisic! Ou constituer une défense à trois avec Kuivert, Tessmann, Tagliafico ( à moins que Mata revienne rapidement ?)…Une lueur d’espoir pour ce match, Monaco sera aussi diminué !
Absolument d'accord Alain !
La défense redevient le point sensible en ce début d'année qui arrive on sait pourquoi. Il va falloir serrer les dents à la fois à causes des absences et de la recrue défensive annoncée !
Barisic s'est léger encore et surtout qu'il va falloir démarrer fort malgré tout nos soucis de joueurs à la Can ,blessés et nouveau (x).
Concernant les jeunes du centre de formation pendant ce début de saison je n'ai pas vu de grands espoirs.
C'est encore juste . Il faut aussi reconnaître que nous avons très peu maîtriser de bout en bout des matchs!